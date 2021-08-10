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Рубрика: Культура

Село Овсище Тверской области признано самой красивой деревней России

Текст: Владимир Емельяненко
Старинное село Овсище в Вышневолоцком районе Тверской области, где расположена деревянная усадьба дворян Милюковых, построенная на рубеже XVIII-XIX веков, получило статус "Самая красивая деревня России". Решение об этом приняла Ассоциация "Самые красивые деревни и городки России".

Местом притяжения туристов в Овсище остается природа и музейно-культурный комплекс "Усадьба Милюковых". Усадьбу на своих полотнах писал известный русский художник Алексей Венецианов. Также интерьер дома и виды усадьбы запечатлены на полотнах крепостного живописца Милюковых Григория Сороки и художника Станислава Жуковского. Их картины хранятся в Государственной Третьяковской галерее в Москве и в Русском музее в Санкт-Петербурге.

Каждый год в Овсище проходит праздник "Один день в русской усадьбе", включенный в календарь туристических событий Тверской области. На праздник чаще всего приезжают туристы из Москвы, Петербурга, Твери и Новгорода.

Справка "РГ"

Усадьба Милюковых построена из дерева на рубеже XVIII-XIX веков в стиле классицизма. Ассоциация "Самые красивые деревни России" основана в 2014 году. Она объединяет сельские населенные пункты, обладающие историко-культурным и природным наследием. Основатель и президент ассоциации - профессор РГАУ-МСХА имени Тимирязева, доктор экономических наук Александр Мерзлов.

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В регионах Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тверская область

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