Сотрудница Нововоронежской АЭС стала "ЗОЖ-Амбассадором Росатома"

Ведущий специалист отдела развития персонала Нововоронежской АЭС Анастасия Федорова заняла третье место в проекте Госкорпорации "Росатом" "ЗОЖ-Амбассадор Росатома".

Анастасия вошла в число 190 активных сотрудников ГК "Росатом", которые не только сами занимаются спортом, но пропагандируют здоровый образ жизни на предприятии.

Проект стартовал в декабре 2020 года. На первом этапе "ЗОЖ-Амбассадоры" прошли обучение, а затем собрали команды единомышленников. Команда Анастасии Федоровой стала одной из самых многочисленных - 152 человека. В течение шести месяцев Анастасия Валентиновна вдохновляла участников на активный и здоровый образ жизни, придумывала челленджи, испытания, новые спортивные традиции. Теперь ее команда регулярно играет в лапту, совершает велопробеги по окрестностям Нововоронежа, сплавляется на байдарках. За каждую активность команде начислялись баллы.

В итоге Анастасия Федорова вошла в десятку лучших "ЗОЖ-Амбассадоров", которые в конце августа отправятся покорять самую высокую горную вершину России и Европы - Эльбрус.

"Я не ставила цель выиграть восхождение на Эльбрус. Во мне говорил нормальный спортивный азарт, который помогал идти вперед. Мне очень хотелось показать, что на Нововоронежской АЭС работают люди, увлеченные спортом, который помогает в достижении высоких профессиональных результатов. Я благодарю каждого участника своей дружной команды за их активность, неравнодушие, приверженность здоровому образу жизни", - говорит Анастасия Федорова.

Стоит отметить, что всего к командам "ЗОЖ-Амбассадоров Росатома" присоединилось 3700 человек с разных предприятий атомной отрасли.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru