Суд выдворил из России 12 участников массовой драки в Мытищах

12 трудовых мигрантов, принимавших участие в массовой драке со стрельбой в подмосковных Мытищах, будут выдворены из России. Такое решение принял Мытищинский суд, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Мигрантов признали виновными в нарушении иностранцами режима пребывания в РФ. Каждый из них заплатит штраф в размере 6 тысяч рублей и далее будет депортирован из страны. Все осужденные, напомним, принимали участие в массовой драке выходцев из Средней Азии на Пограничной улице в Мытищах 6 августа.