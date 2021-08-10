Сукачев, Брегович и Кустурица вместе выступят на фестивале в Москве

Совместное выступление звезд состоится в Music Media Dome в рамках фестиваля "По… Пляшем" 26 августа. Отчего именно эта компания?! Все трое играют лихую балканскую музыку и gypsy-rock. Или проще - цыганщину. А на сцене у них обычно царит веселье, удаль, кутеж и ураганный драйв. Яркий фейерверк страстей и оптимизма. Ведь именно таких ритмов и позитива нам часто и не хватает в непростые времена пандемии.

Все трое имеют отношение к кино: Кустурица и Сукачев - снимают фильмы, а Брегович пишет саундтреки. Они давно дружат. И кроме всего прочего - все трое отличные рассказчики! Не раз выступали вместе, в том числе в Государственном Кремлевском дворце или Крыму. И вот теперь снова встретятся в Москве.

Эмир Кустурица выйдет на сцену со своей группой The No Smoking Orchestra. Горан Брегович - с Wedding & Funeral Band. А Гарик Сукачев с оркестром "Кампанелла каменной звезды", который создал в свою пору увлечения балканской музыкой в конце 90-х, когда написал такие замечательные и бойкие хиты как "Песня вольного стрелка" (Бела Чао)", "Ритка Дорофеева" и "Барышня и дракон".

На концертах они не звучали давно. И очень приятно будет их снова услышать.

Кстати

Всех зрителей будут пускать на фестиваль только по QR-коду.