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Рубрика: Общество

У первого секретаря Союза журналистов Москвы красивый юбилей

Текст: Ядвига Юферова
Российская газета - Столичный выпуск № 179(8530)
У нее есть официальная должность - первый секретарь, но к ее фамилии ничего не надо добавлять. Мы говорим Союз журналистов Москвы, подразумеваем - Щербина. Не будем делать юбилейные натяжки и по правде заметим: Павел Гусев - это все, но "это все" председателя невозможно без энергии, обаяния и магнетизма Людмилы Васильевны.
Людмила Васильевна Щербина - человек удивительной энергии и обаяния. Фото: Жданов Анатолий / Комсомольская правда Людмила Васильевна Щербина - человек удивительной энергии и обаяния. Фото: Жданов Анатолий / Комсомольская правда
Людмила Васильевна Щербина - человек удивительной энергии и обаяния. Фото: Жданов Анатолий / Комсомольская правда

Общественные организации существуют по-разному: одни в заявках на получение гранта, другие - в ведомости для взносов, а третьи - просто живые! Так вот, многие из нас состоят в живом московском Союзе журналистов, потому что там - Щербина.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Многолетняя трудная работа по установке памятника погибшим журналистам - ее переживания. 6 тысяч ветеранов в Москве - она всегда знает тех, кому сейчас труднее. Курсы "Бастион" для журналистов, отправляющихся в горячие точки, - тоже Щербина. Поздравить женщин-журналисток накануне праздника и позвать тех, кто еще бы им пел романсы, это все она.

Как тут не согласиться: все серьезные проекты можно осуществить или за большие деньги, или за большую дружбу. Щербина дружит со всеми, чтобы помогать всем.

Как же она умеет восхищаться людьми, как только ее память выносит такое количество имен, газет, журналов, сайтов, телекомпаний... Она никогда ни от кого не ждет доброго слова, от нее - благодарные восторги для всех.

Достаточно побывать на ежегодном балу прессы, чтобы убедиться: там одна бесспорная королева - Щербина, даже если проплывают изумительные талии на лабутенах, блистают не только умом СМИшные звезды...

Откуда у нее силы на трансляцию этой энергетики? Ведь судьба носилась за Щербиной как сумасшедший с бритвою в руке: потерять невестку, мужа, сына... Остаться с внуком и любить его за всех, заботиться о нем, как умеет только Людмила Васильевна Щербина.

Нет простых ответов на вопросы, как жить завтра, если уже сегодня тебе начинают уступать место в метро и ты получаешь пенсию как работающий пенсионер.

Когда я размышляю о феномене состоятельности взрослой женщины, то прихожу к простенькой мысли: заботься о других, тогда другие будут думать про тебя. Оставайся должной другим, тогда ты будешь нужна им. Люби других больше, чем себя. Одним словом, будь как Щербина.

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