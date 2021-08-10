В Московском зоопарке впервые за три года родился теленок овцебыка

Первый овцебык попал в столичный зоосад еще в 1972 году, рассказывает гендиректор зоопарка Светлана Акулова. Но зоопарк не держит больше одной племенной самки, поэтому телята появляются не каждый год. Этим летом впервые с 2018 года у овцебыков родилось потомство - маленькая самочка, рассказала Акулова порталу московской мэрии.

Она напомнила, что предки овцебыков жили на земле еще 10 миллионов лет назад, но сегодня эти животные занесены в Международную Красную книгу. Поэтому в зоопарке рады каждому новому детенышу. Пока малышка питается только материнским молоком и активно набирает вес - уже через несколько дней после рождения ее вес достиг 21 килограмма. Овцебыки - животные крупные, вес взрослой особи составляет до 750 килограммов, рост в холке может достигать полутора метров.

Вместе с новорожденной самочкой в столичном зоосаде теперь живут четыре овцебыка. Но малышку в Москве не оставят. Когда она подрастет и окрепнет, ее отправят в один из российских или зарубежных зоопарков, нуждающихся в создании резервной популяции этого вида.