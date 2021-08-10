В Москве обновили 80% трамваев, вагоны нового поколения все низкопольные. Они оборудованы всем, что поможет сделать дорогу максимально комфортной. Подробности рассказали "РГ" в пресс-службе Мосгортранса.

По данным ведомства, основная особенность новых трамваев в том, что у них низкий пол - это облегчает поездки для пожилых людей и пассажиров с особенностями здоровья. Во всех вагонах есть система климат-контроля. В самых последних моделях - разъемы USB и TYPE-C для зарядки гаджетов, медиаэкраны и крепления для велосипедов.

И обновление подвижного состава идет быстрыми темпами. Все больше депо полностью переходят на новые низкопольные трамваи и становятся самыми молодыми парками в Европе.

Как напомнили в ведомстве, в 2014 году на маршруты вышли первые полностью низкопольные вагоны. "С тех пор трамвайный парк Москвы обновился на 80% - сейчас у нас более 500 таких трамваев. Планируем, что в 2023 году в Москве будут работать только новые вагоны", - приводит пресс-служба слова заммэра Москвы Максима Ликсутова.