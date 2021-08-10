В Москве в ночь на среду ожидается "атмосферный фейерверк"

Предстоящей ночью жители Москвы смогут наблюдать уникальное явление - атмосферный фейерверк. Об этом у себя в Instagram написал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Непогода будет сопровождаться небесным световым шоу - молниевыми разрядами атмосферного электричества, грозами и зарницами. Ослепительные световые зигзаги особенно будут видны на ночном горизонте к западу от столицы", - прогнозирует Евгений Тишковец. За этим шоу москвичи смогут наблюдать после 20:15. Именно в это время сомкнутся холодный и теплый атмосферный фронт.

Как уже писала "РГ", в ночь на 11 августа в Москве ожидается сильный дождь с грозами и зарницами. За ночь, по прогнозам "Фобос", выпадет до 13 миллиметров осадков, что составляет 17 процентов от месячной нормы.