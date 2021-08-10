В Орле директора фирмы обвинили в мошенничестве при ремонте мостов

В Орле директору фирмы-подрядчика предъявлено обвинение в мошенничестве и подлоге документов при ремонте моста. В прокуратуре региона напомнили, что ранее прокурор Орловской области Владислав Малкин проверил расходование бюджетных средств на дорожные работы. По его поручению и было активизировано расследование уголовного дела против должностных лиц компании "Ремспецмост". В прокуратуре отметили, что при заключении муниципального контракта использовались заведомо подложные документы, а бюджетные деньги, выделенные на ремонт моста "Дружба", были похищены.

Генеральному директору ООО "Ремспецмост" предъявлено обвинение в "использовании заведомо подложного документа" и "мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, с использованием служебного положения".

По версии следователей, для участия в конкурсе на реконструкцию Красного моста в Орле он предоставил заведомо подложный договор субподряда. Дело в том, что Красный мост - объект культурного наследия, и гендиректор компании предоставил договор, в котором сказано, что фирма уже выполняла работы на подобном объекте, хотя на самом деле этого не было.

Кроме того, при ремонте моста "Дружба" подрядчик использовал не соответствующие проектной документации деформационные швы. В результате из бюджета ему "переплатили" более 1,4 миллиона рублей.

В областной прокуратуре добавили: реконструкцию Красного моста и бюджетные расходы на нее продолжат держать на контроле. Прокурор уже обратил внимание на то, что подрядчику перечислили свыше 198 миллионов рублей, а работы выполнены и приняты лишь на 27,6 миллиона. Этот факт уже стал поводом для процессуальной проверки.