Владимирцам предложили газификацию на основе "договора пожертвования"

Жителям села из Владимирской области за проект газификации их населенного пункта и подведение голубого топлива к участкам предложили заплатить по 15 тысяч рублей с домовладения. Поскольку совсем недавно, в июне, президент подписал закон о бесплатной газификации, люди предложения раскошелиться не поняли и пожаловались в "РГ".

Пожертвуйте на газ

- Наша семья имеет дом, расположенный в селе Кишлееве Собинского района, - рассказывает Федор Алеханов. - Недавно жителей села собрали на сход и объявили о намерении газифицировать Кишлеево и еще несколько населенных пунктов. Жители, конечно, обрадовались, поскольку дровами топить дома уже устали, да и дорого это. Но организаторы схода заявили, что для быстрейшего появления газа в селе надо с каждого домовладения заплатить по 14 тысяч рублей за составление проектно-сметной документации. Естественно, у людей возник вопрос, на каком основании, ведь президент поставил задачу бесплатно газифицировать населенные пункты. Ответа мы не получили, представители поселенческой и районной власти уехали, однако вернулись через неделю, снова собрали сход и предложили заплатить уже по 15 тысяч рублей с каждого дома. При этом раздали и разнесли по домам некие "договоры пожертвования" и сообщили, что в случае отказа от уплаты этих денег село будет газифицировано не раньше 2025 года.

В договорах пожертвования, которые людям предложили заполнить и подписать, говорится, что они заключаются между "Жертвователем" и администрацией Собинского района в лице ее главы А. В. Разова ("Одаряемым"). Первый обязуется передать второму денежные средства путем их безналичного перечисления на лицевой счет администратора доходов администрации Собинского района. Использованы они будут для проведения проектно-изыскательских работ и государственной экспертизы объекта "Межпоселковый газопровод высокого давления Ставрово - Сулуково - Ягодное - Лучинское - Безводное - Коверлево - Даниловка - Кишлеево - Подвязье - Бухолово и распределительный газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов с. Кишлеево МО Толпуховское Собинского района".

Указания на какой-либо правовой акт, предусматривающий такой механизм финансового участия жителей в решении насущного вопроса, в бумаге нет. Что по понятным причинам вызвало у ряда жителей вопросы и сомнения. Несмотря на то что о газе они мечтают давно, с пожертвованиями решили не торопиться. Где, говорят, уверенность, что деньги вообще пойдут куда надо.

50 на 50

Правовой акт, предусматривающий механизм добровольного пожертвования, есть, уверяют в администрации региона. Это постановление губернатора от 22 марта 2013 года "О порядках распределения дотаций на сбалансированность местных бюджетов бюджетам сельских поселений Владимирской области в целях стимулирования органов местного самоуправления, способствующих развитию гражданского общества путем введения самообложения граждан и через добровольные пожертвования", по которому обладминистрация предоставляет дотации городским округам, муниципальным районам и поселениям на поддержку местных инициатив по решению вопросов местного значения. И этот механизм используется для реализации областной программы софинансирования проектирования и строительства газовых сетей в формате 50 на 50 процентов, которая была запущена в области в 2019 году, чтобы нарастить темпы газификации. То есть 50 процентов платят граждане, а 50 - бюджет. Но, подчеркивают власти, для жителей все исключительно на добровольной основе. Если они не пожелают подводить к участкам голубое топливо на таких условиях - заставлять никто не будет.

В договорах, которые людям предложили заполнить и подписать, говорится, что они заключаются между "Жертвователем" и администрацией Собинского раона в лице ее главы - "Одаряемым"

Кстати, одна из жительниц Кишлеева, Ирина Бережкова, в декабре 2020 года даже писала обращение по поводу газификации своего села в рамках пресс-конференции президента РФ Владимира Путина с элементами прямой линии. В феврале-2021 ей ответили из владимирского департамента ЖКХ, что для доставки голубого топлива в Кишлеево и другие населенные пункты "куста" необходимо строительство межпоселкового газопровода протяженностью 18 километров. Областная администрация предпринимала попытки включить этот объект в программу развития газоснабжения и газификации региона на 2021-2025 годы, однако инвестор - ООО "Газпром межрегионгаз" - отклонил предложения обладминистрации "в связи с ограниченным объемом финансирования данной программы".

И женщине тоже сообщили, что для ускорения сроков газификации возможно привлечение средств жителей по программе, названной в народе "50 на 50".

- В 2019-2020 годах по такому механизму софинансирования жителями уже было получено 45,2 миллиона рублей из бюджета области, - сообщил врио заместителя губернатора Владимирской области Герман Елянюшкин.

Какой же все-таки проект?

На сходах в населенных пунктах глава администрации Толпуховского сельского поселения Ирина Абрамова говорила, что в АО "Газпром газораспределение Владимир" стоимость проектных работ по газопроводу высокого давления Ставрово - Бухолово предварительно оценили в 7,7 с лишним миллиона рублей. Плюс к этому необходимо выполнить инженерно-геологические, инженерно-экологические работы и инженерно-гидрометеорологические изыскания, что обойдется еще примерно в три миллиона. То есть выходит, что жителям не газифицированного пока "куста" деревень надо собрать более пяти миллионов рублей.

Между тем в разговоре с корреспондентом "Российской газеты" первый заместитель главы администрации Собинского района по экономике и развитию инфраструктуры Игорь Ухов заявил, что жителям предлагается оплатить лишь половину стоимости проекта распределительных сетей, то есть разводки по населенному пункту. Но это уже, надо полагать, совсем другие деньги...

- Будет разрабатываться проект распределительных сетей. То есть это то, что проходит по самой деревне, - объясняет замглавы. - Если у нас будет проект распредсетей, нам будет гораздо легче вступить в ту или иную программу газификации. Повторяю, это дело абсолютно добровольное, но участие граждан позволяет ускорить этот процесс, позволяет нам ходатайствовать о скорейшем строительстве межпоселкового газопровода. Многие другие деревни этой возможностью уже воспользовались. В некоторых газопровод строится, в других случаях мы получили положительное заключение экспертизы и делаем заявку в Минсельхоз на включение в программу устойчивого развития села. Подчеркну: речь идет о софинансировании именно проектных работ, само строительство газопровода для граждан будет бесплатным до границ земельного участка.

Если в словах чиновников согласья нет, сложно удивляться отсутствию этого согласия среди жителей. Например, из 32 участников схода в деревне Подвязье против участия в софинансировании проектно-изыскательских работ для газификации высказались все 32 человека. Да и к оформлению самого "договора пожертвования" у Федора Алеханова - человека с юридическим образованием - немало претензий.

- Если все это официально, законно, так вы и напишите там, на основании какого правового акта все это делается. В чем проблема? Люди должны четко понимать, кому и почему они отдают свои деньги, - считает мужчина.

Кроме "Российской газеты" он написал обращения в связи с "платной газификацией" еще по нескольким адресам, в том числе в Генеральную прокуратуру. Из надзорного ведомства ответили, что обращение поступило и будет рассмотрено в установленном порядке.

Кстати

По данным администрации Владимирской области, на 1 января 2021 года уровень газификации природным газом в целом по региону составил 83,2 процента, в том числе в сельской местности - 52,76 процента. С 2017 года в области разработаны меры, направленные на облегчение процедуры газификации для жителей. В частности, из областного бюджета ежегодно выделяются средства на возмещение части затрат на подготовку внутридомового газового оборудования частных домов и квартир к приему газа. Максимальный размер субсидии на одно домовладение составляет до 70-90 тысяч рублей при подключении газа льготным категориям граждан и до 40 тысяч рублей - остальным постоянно проживающим собственникам. С 2017 года такую помощь получили 2572 семьи на общую сумму более 150 миллионов рублей. На 2021 год на эти цели в областном бюджете было запланировано 55 миллионов рублей, но с учетом социальной значимости субсидий и потребности в них лимит был увеличен до 141,8 миллиона рублей.