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10.08.2021 18:01

Владимирские депутаты попросили правительство РФ поддержать аграриев

Депутаты Законодательного Собрания Владимирской области обратились в правительство РФ с предложением увеличить финансирование сельского хозяйства в ЦФО, поскольку жаркое лето привело к серьезным убыткам для сферы АПК.
Фото: Законодательное собрание Владимирской области Фото: Законодательное собрание Владимирской области
Фото: Законодательное собрание Владимирской области

По словам сельхозтоваропроизводителей, которые обращаются к депутатам, отсутствие дождей и палящее солнце (в самые жаркие дни температура превышала норму на 8 - 10 градусов) нанесли тяжелый урон зерновым и масличным культурам, растущим в открытом грунте овощам. Как результат, урожай почти в два раза меньше прошлогоднего. Похожая ситуация и с кормами для животных: объем заготовок едва ли превышает половину от необходимого. Аграрии уже подсчитывают убытки.

Фото: Законодательное собрание Владимирской области
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Депутаты Законодательного Собрания уверены: поддержка из федерального центра поможет выйти из сложной ситуации. На уровне региона проводится мониторинг. На его основании будет решено, как на региональном уровне поддержать сельхозпроизводителей. Что же касается федеральных денег, их депутаты облпарламента предлагают направить на регулирование рынков сельхозпродукции и на компенсацию затрат производителей, в том числе на закупку кормов.

- Я надеюсь, что нашу инициативу поддержат на федеральном уровне. Проблема не только у нас - в сложной ситуации оказались и соседние регионы, - говорит спикер Владимирского Заксобрания Владимир Киселев.

По его мнению, вопрос шире, чем помощь только сельхозпроизводителям. За неурожаем идут убытки, а за ними - повышение цен.  Цены на овощную продукцию уже серьезно выросли.

- Мы многое сделали для того, чтобы нормализовать ситуацию. Но выделение дополнительных денег аграриям крайне необходимо. Эта мера защиты и производителя, и потребителя, - уверен Владимир Киселев.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Владимирская область Владимир Законодательное собрание Владимирской области

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