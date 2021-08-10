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Рубрика: Экономика

Чартерные туры в регионы России стали дешевле

Текст: Дина Непомнящая
Российская газета - Федеральный выпуск № 180(8531)
Летняя программа чартерных туров в регионы России в самом разгаре. Она продлится до 23 сентября. Запланировано 13 рейсов из Москвы, которые могут перевезти более двух тысяч туристов. Программа запущена в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

Цель Ростуризма - сделать более доступными путешествия внутри страны. Цена пакета на девять дней, включающего перелет, проживание, трансфер, завтраки и экскурсионную программу при двухместном размещении, стартует от 35 тысяч рублей. Гость может приобрести и дополнительные экскурсии. По словам главы Ростуризма Зарины Догузовой, запуск чартеров позволяет снизить стоимость поездки в два раза. Особенно заметна такая экономия для многодетных семей.

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Одним из первых направлений, попавшим в национальный проект, стала Бурятия. Ведь здесь гостей ждет знаменитое на весь мир озеро Байкал - прекрасное и летом и зимой.

В тестовом режиме чартерные туры в Бурятию запустили летом прошлого года. Программу совместно разработали федеральный туроператор TUI Россия, Ростуризм и правительство региона. "Мы отработали четкие стандарты обслуживания туристов при приеме и размещении, чтобы все было быстро и комфортно для них, - рассказала министр туризма Бурятии Мария Бадмацыренова. - Активно вовлекается местное население. Жители прибрежных поселений Байкала приобретают лодки, снегоходы, создают новые экскурсии и услуги для туристов.

Пример Бурятии отлично показывает, что такой туризм востребован. Гости остаются в полном восторге от поездки. "Все здесь кажется новым и необычным, - признается Мария Агибалова из Екатеринбурга. - Познакомились с бурятской культурой и традициями, очень понравилась местная кухня. Впечатления - самые яркие!"

В Бурятии туристам не будет скучно - их ждут музеи, буддистские храмы и национальный колорит. Фото: АНО "Национальные приоритеты"

Базовые программы туров включают в себя отдых на Байкале с возможностью увидеть лежбище нерп, остров Ольхон, термальные источники, уточнили в министерстве туризма региона. Также это экскурсии по Улан-Удэ, поездка в Иволгинский дацан - центр традиционного буддизма в России.

И дополнительно - посещение нефритовой фабрики, музеев, тибетского центра здоровья с рекомендациями врача-тибетолога, шаманского центра "Тэнгэри" и старообрядческих деревень.

А еще туристы могут пройти по экотропам местных заповедников, отправиться в долину реки Селенги и на полуостров Святой Нос.

В регионах Экономика Туризм ДФО Бурятия Национальные проекты 2019-2024

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