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Рубрика: Экономика

Что представит Чукотка на выставке "Улица Дальнего Востока"

Текст: Василий Кошкин

Чукотский автономный округ представит свою экспозицию на выставке "Улица Дальнего Востока", которая пройдет в рамках VI Восточного экономического форума. Экспозиция получит название "Чукотка - граница между человеком и Арктикой", сообщили в аппарате полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева.

Фото: Донат Сорокин/фотохост-агентство ТАСС
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"В последние годы Чукотка активно развивается. Она стала местом реализации масштабных проектов. Среди них - атомная электростанция, не имеющая аналогов в мире, освоение Баимской рудной зоны, которое фактически преобразует экономику Чукотки, и другие. Выставка "Улица Дальнего Востока" даст возможность почувствовать красоту природы округа, ознакомиться с возможностями путешествия в Арктику, а предприниматели получат информацию о возможностях инвестирования в регион", - отметил вице-премьер - полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Основная идея павильона Чукотского автономного округа - показать синергию человеческого капитала и природы Арктики, передать масштаб и уникальность природных ресурсов региона. На территории экспозиции разместят павильон, сцену, экобар, маяк Дежнева и арт-объект "Северное сияние".

Интерьер павильона визуально и стилистически будет разделен на две части: льды Арктики и зеленая флора Чукотки. Смысловым наполнением станут такие направления, как туризм, предпринимательство, промышленность, инвестиции и культура.

Так, в зоне туризма посетители смогут погрузиться в атмосферу Чукотки и перенестись в ее самые красивые места. В павильоне расположат интерактивную дверь в Чукотку, на которой можно будет выбрать туристическую точку и посмотреть видеоролик об этом месте.

Чего ждать от культурной программы выставки "Улица Дальнего Востока"

Губернатор Чукотки Роман Копин отмечает, что округ долгое время оставался белым пятном и terra incognita для жителей своей же страны.

"Действующие программы по развитию Дальнего Востока, сверстанные с глубиной на десятки лет вперед, уникальные механизмы преференциальных режимов ТОР, СПВ, АЗРФ, старт мощных инфраструктурных, инвестиционных проектов делают свое дело. И теперь Чукотка воспринимается во всем мире как северо-восточный форпост России с уникальным минерально-сырьевым потенциалом и опытом работы с крупными инвесторами", - отметил чиновник.

Выставка "Улица Дальнего Востока" откроется 2 сентября. Она будет доступна для гостей и участников Форума до 4 сентября. Пятого и шестого сентября выставку смогут посетить жители Владивостока. Седьмого сентября будет организован социальный день для многодетных семей, пенсионеров, ветеранов, представителей молодежных организаций.

В регионах Экономика Финансы Инвестиции Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Чукотский АО

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