Дальний Восток получит деньги для закупки средств для тушения пожаров

Минвостокразвития проработает вопрос о дополнительном выделении средств в рамках дальневосточной "Единой субсидии" для приобретения спецтехники для регионов, пострадавших от паводков и пожаров. Об этом сообщил вице-премьер РФ, полпред в ДФО Юрий Трутнев на заседании правительственной комиссии по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на Дальнем Востоке.

Кроме того, дальневосточные регионы проведут оценку достаточности существующих резервов спецсредств и горюче-смазочных материалов для тушения лесных пожаров.

А также будут актуализированы нормативы противопожарных полос рядом с населенными пунктами в целях обеспечения защищенности жителей и объектов инфраструктуры от пожаров.

Массовая вспышка лесных пожаров на территории Якутии достигла своего пика 13 июля, когда одновременно на территории региона действовало 324 пожара. Сейчас в регионе ведется тушение 69 лесных пожаров общей площадью, пройденной огнем в 1,3 млн га. Всего с начала пожароопасного периода потушено 423 пожара на площади 906,3 тысячи га. Это в полтора раза больше по количеству и в одиннадцать раз больше по площади аналогичных показателей прошлого года (288 пожаров/82,8 тысячи га).