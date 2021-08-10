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Рубрика: Происшествия

Дальний Восток получит деньги для закупки средств для тушения пожаров

Текст: Юлия Акиньшина

Минвостокразвития проработает вопрос о дополнительном выделении средств в рамках дальневосточной "Единой субсидии" для приобретения спецтехники для регионов, пострадавших от паводков и пожаров. Об этом сообщил вице-премьер РФ, полпред в ДФО Юрий Трутнев на заседании правительственной комиссии по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на Дальнем Востоке.

Кроме того, дальневосточные регионы проведут оценку достаточности существующих резервов спецсредств и горюче-смазочных материалов для тушения лесных пожаров.

Фото: Пресс-служба Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия)
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А также будут актуализированы нормативы противопожарных полос рядом с населенными пунктами в целях обеспечения защищенности жителей и объектов инфраструктуры от пожаров.

Массовая вспышка лесных пожаров на территории Якутии достигла своего пика 13 июля, когда одновременно на территории региона действовало 324 пожара. Сейчас в регионе ведется тушение 69 лесных пожаров общей площадью, пройденной огнем в 1,3 млн га. Всего с начала пожароопасного периода потушено 423 пожара на площади 906,3 тысячи га. Это в полтора раза больше по количеству и в одиннадцать раз больше по площади аналогичных показателей прошлого года (288 пожаров/82,8 тысячи га).

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