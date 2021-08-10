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10.08.2021 09:36

Индия наращивает военно-морскую мощь

Текст: Татьяна Дмитракова
Индия проводит ходовые испытания первого построенного в стране авианосца и направляет целевую группу для совместных учений с Соединенными Штатами и другими союзниками.
Фото: Nanu Фото: Nanu
Фото: Nanu

Авианосец "Викрант", который начал испытания у берегов южного штата Керала, станет вторым кораблем этого типа в составе военно-морского флота Индии.

В руководстве ВМФ заявили, что теперь страна может "присоединиться к избранной группе государств, способных самостоятельно проектировать и строить авианосцы, что станет реальным свидетельством проводимой правительством политики "Сделано в Индии".

Фото: Агентство ANI
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Новый 262-метровый (860-футовый) корабль присоединяется к авианосцу "Викрамадитья" (бывшему советскому судну "Адмирал Горшков), купленному в 2004 году.

Сообщается, что Индия своими силами построила еще 44 корабля и подводные лодки. Главнокомандующий ВМС адмирал Карамбир Сингх заявил, что эти силы не останутся "на привязи".

Кроме того, командование ВМС сообщило, что направило оперативную группу из четырех кораблей в Юго-Восточную Азию, Южно-Китайское море и Западную часть Тихого океана для двухмесячных учений, в том числе совместно с Вьетнамом, Филиппинами, Индонезией, Японией, Австралией и Соединенными Штатами. В сообщении также говорится, что развертывание сил "направлено на то, чтобы подчеркнуть оперативный охват, мирное присутствие и солидарность с дружественными странами в целях обеспечения надлежащего порядка в морской сфере и укрепления существующих связей между Индией и странами Индо-Тихоокеанского региона".

Фото: Leonid Faerberg/wikimedia.org
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В этом году Индия также провела военно-морские учения с Францией и совсем недавно, в прошлом месяце, - с британской оперативной группой во главе с новым авианосцем Queen Elizabeth в Бенгальском заливе.

На этой неделе телекомпания "Аль-Джазира" сообщила, что Индия, возможно, строит военно-морской объект на архипелаге Маврикий, ссылаясь на спутниковые снимки, финансовые данные и доказательства на местах. Маврикий заявил, что, хотя ведутся работы над взлетно-посадочной полосой и причалом на острове Агалега, они не будут использоваться в военных целях.

В регионах Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Современная Индия

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