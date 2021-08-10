Как посетить Байкал со скидкой, увидеть домну и избавиться от ветхого жилья

Благодаря нацпроектам на Госуслугах открылся специальный сервис для инвалидов, регионы постепенно избавляются от ветхого жилья, внутренний туризм в России становится более доступным. Подробнее об этом и других новостях о реализации нацпроектов - в материале "РГ"
Чартерные туры в регионы России стали дешевле
Цель Ростуризма - сделать более доступными путешествия внутри страны. Цена пакета на девять дней, включающего перелет, проживание, трансфер, завтраки и экскурсионную программу при двухместном размещении, стартует от 35 тысяч рублей. Гость может приобрести и дополнительные экскурсии. По словам главы Ростуризма Зарины Догузовой, запуск чартеров позволяет снизить стоимость поездки в два раза. Особенно заметна такая экономия для многодетных семей.
Одним из первых направлений, попавшим в национальный проект, стала Бурятия. Ведь здесь гостей ждет знаменитое на весь мир озеро Байкал - прекрасное и летом и зимой.
В тестовом режиме чартерные туры в Бурятию запустили летом прошлого года. Программу совместно разработали федеральный туроператор TUI Россия, Ростуризм и правительство региона. "Мы отработали четкие стандарты обслуживания туристов при приеме и размещении, чтобы все было быстро и комфортно для них, - рассказала министр туризма Бурятии Мария Бадмацыренова. - Активно вовлекается местное население. Жители прибрежных поселений Байкала приобретают лодки, снегоходы, создают новые экскурсии и услуги для туристов.
Пример Бурятии отлично показывает, что такой туризм востребован. Гости остаются в полном восторге от поездки. "Все здесь кажется новым и необычным, - признается Мария Агибалова из Екатеринбурга. - Познакомились с бурятской культурой и традициями, очень понравилась местная кухня. Впечатления - самые яркие!"
Базовые программы туров включают в себя отдых на Байкале с возможностью увидеть лежбище нерп, остров Ольхон, термальные источники, уточнили в министерстве туризма региона. Также это экскурсии по Улан-Удэ, поездка в Иволгинский дацан - центр традиционного буддизма в России.
И дополнительно - посещение нефритовой фабрики, музеев, тибетского центра здоровья с рекомендациями врача-тибетолога, шаманского центра "Тэнгэри" и старообрядческих деревень.
А еще туристы могут пройти по экотропам местных заповедников, отправиться в долину реки Селенги и на полуостров Святой Нос.
Чусовский завод пригласил родителей с детьми на экскурсию
Чусовский завод, как и другие крупнейшие предприятия в Год науки и технологий открыл двери для всех школьников. И такие экскурсии запомнятся надолго. "Больше всего поразил цех, в котором только роботы. То, как они переносят с одного места на другое тяжеленные рессоры, конечно, впечатляет", - признался Арсений.
Экскурсии по цехам Чусовского завода не редкость, а часть повседневной работы металлургов, возможность рассказать о себе. Для ребят - развитие кругозора, путь в будущее. Матвей Епифанов, который в будущем году заканчивает школу, после экскурсии всерьез задумался о профессии инженера-металлурга.
Как пояснил руководитель направления промышленного туризма Чусовского металлургического завода Александр Иванов, экскурсии на производство пользуются популярностью не только у школьников, но и у взрослых.
Ульяновским школьникам тоже повезло - они побывали в наноцентре ULNANOTECH, входящем в группу "РОСНАНО". Здесь было что показать. Ребята узнали, насколько реально заменить традиционные уголь и нефть ветром, солнцем и водородом. Шестиклассник Даниил делится впечатлениями: "Нам рассказали, как работают ветропарки, о солнечной энергетической станции, которая скоро откроется. И еще о том, что можно использовать водород в качестве топлива".
Действительно, под Ульяновском работают две ветростанции мощностью 85 мВт и производятся лопасти для ветроустановок. Когда эти проекты были реализованы, ULNANOTECH и "РОСНАНО" вышли из них, предоставив профильным компаниям уйти в самостоятельное плавание.
Другие стартапы пока еще набирают силу. Одной из проектных команд разработаны технология хранения водорода в твердой форме и реактор для получения водорода из твердого топлива. Такой способ хранения безопаснее по сравнению со сжатым газом и позволяет запасти больше энергии.
Другое направление - молекулярно-генетическая диагностика. Дочерняя компания наноцентра разрабатывает тест-систему для диагностики онкологии и женского здоровья. "У нас развиваются уникальные продукты и технологии, - рассказали "РГ" в ULNANOTECH. - Например, технология изготовления электрохромного стекла. Оно меняет прозрачность при подаче энергии".
Ленинградская АЭС начала выпускать медицинский кислород
Это событие произошло в рамках Года науки и технологий. Атомщики будут поставлять до 100 тонн жидкого кислорода в месяц. Из него получится 80 кубометров медицинского кислорода, готового к подаче пациентам. Этого объема хватит на час работы 275 тысячам портативных аппаратов искусственной вентиляции легких. А одному ковидному отделению на 80 больных в месяц требуется в среднем до тонны жидкого кислорода, который преобразуется в газообразный.
В буквальном смысле "на здоровье" работают две установки. Кислород от ленинградских атомщиков полностью соответствует ГОСТу. "Жидкий кислород - это побочный продукт, который для собственных нужд станции никогда не использовали, - рассказал замначальника цеха Андрей Абрамов. - В период пандемии он стал жизненно необходимым. И было принято решение наладить ежедневную отгрузку".
О готовности поставлять газообразный медицинский кислород объявила и Ростовская атомная станция. Здесь производили его для собственных нужд и раньше, но когда стал понятен масштаб коронавирусной угрозы, на АЭС развернули полноценное производство.
В мае прошлого года началась подготовка документов. Уже через месяц Минпромторг России выдал АЭС лицензию на производство лекарственных средств. "Мы поняли, что способны легко переориентировать производство. И стали добиваться получения лицензии. Да, это небыстрый путь, требующий множества согласований, разрешений. Но сейчас мы готовы начать поставки", - сообщила "РГ" представитель компании Евгения Яшина.
Азотно-кислородная станция Ростовской АЭС оснащена необходимым оборудованием и укомплектована подготовленным персоналом. Максимальная мощность оборудования составляет 40 кубометров газа в час. Для понимания: этого объема хватит для работы одного аппарата ИВЛ в течение 75 часов. Если производство не будет останавливаться, объема хватит для постоянной работы более 100 аппаратов. Ожидается, что в первую очередь производство будет обеспечивать местные больницы и госпитали.
Чечня планирует избавиться от аварийных домов до конца года
С самого начала, как на территории Чечни начали реализовывать федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", работы шли с опережающим графиком.
А это 120 домов, где проживали более 3,5 тысячи человек. В прошлом году руководство региона обещало, что расселит все оставшиеся аварийные дома до конца 2021 года.
И в июне в Грозном открыли современный жилой комплекс для 300 семей, проживавших в аварийных домах. Как рассказали в региональном министерстве строительства и ЖКХ, территория микрорайона обустроена всей необходимой инфраструктурой - стоянками, пешеходными тротуарами, зоной отдыха, детскими площадками и зоной воркаут. В домах предусмотрено индивидуальное отопление, установлены умные приборы учета.
Ключи от квартир в торжественной обстановке вручили новоселам глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин и гендиректор фонда Константин Цицин.
Степашин отметил, что досрочное завершение программы позволит республике получить дополнительное финансирование для переселения оставшихся четырех тысяч граждан. "Приятно, что республика так успешно решает проблему переселения,- отметил он. - Вы умеете строить качественно и беречь свое жилье. Республика должна стать первым в России регионом, где не будет ни одного аварийного дома".
А в ближайшее время в Висаитовском и Байсангуровском районах Грозного и в поселке Горагорск Надтеречного муниципального района планируется завершить строительство еще 13 многоквартирных домов на 520 квартир. Сюда переселят еще 1,5 тысячи жильцов.
На Госуслугах открыли специальный сервис для инвалидов
Обычно он, смущаясь, называл пару адресов, куда мы затем ездили по его инвалидным проблемам. Но на это раз он рассмеялся:
- А разве ты не знаешь?
- Чего не знаю? - растерявшись, переспрашиваю.
- Так теперь на портале госуслуг для таких, как я, открыли сервис. Удобно, не выходя из дома, решаю свои проблемы. Так что лучше почаще заезжай...
И действительно, на официальном сайте Минцифры России узнаю, что министерство совместно с Минтрудом России и Фондом социального страхования запустили новый социальный сервис. По словам замглавы Минцифры России Дмитрия Огуряева, это сделано в рамках нацпроекта "Цифровая экономика" при реализации суперсервиса "Онлайн-помощь при инвалидности".
"Приведу только две цифры, - сказал он. - Ежегодно для получения технических средств реабилитации обращаются порядка 1,5 миллиона человек. Почти три миллиона в прошлом году лично подали заявление на прохождение медико-социальной экспертизы. Эти цифры говорят сами за себя. Поэтому мы постоянно работаем над переводом услуг для граждан с инвалидностью в электронный вид. Благодаря чему людям с ограниченными возможностями и их семьям станет проще не только оформить инвалидность или получать необходимые документы, не выходя из дома, но и получить технические средства и услуги для реабилитации".
Прчитав все это, захожу на портал госуслуг. Щелкаю мышкой... И узнаю: тут теперь можно подать заявление, чтобы получить, заменить или отремонтировать техническое средство для реабилитации. А также компенсировать такие расходы. Получить или компенсировать расходы за сурдоперевод и тифлосурдоперевод. Получить собаку-проводника, а также компенсировать расходы на ее содержание и ветеринарное обслуживание.
Вернуть затраты на проезд к месту нахождения организации, где получают техсредства реабилитации. Кстати, уже в сентябре, как заявил замглавы Минтруда России Алексей Скляр, планируется, что их можно будет получать, используя электронный сертификат. При оформлении заявления достаточно выбрать соответствующую опцию.
И это не все. Можно подать заявление на прохождение медико-социальной экспертизы или обжаловать ее решение, внести изменения в индивидуальную программу реабилитации. Заказать справки об инвалидности при изменении персональных данных, ее дубликат.
По словам разработчиков "Онлайн-помощи при инвалидности", в дальнейшем хотят сделать автоматической даже процедуру назначения пенсии по инвалидности. На вопрос "РГ", создаются ли в регионах сервисы онлайн-помощи для людей с инвалидностью, замглавы Минцифры России Дмитрий Огуряев утвердительно заявил, что они активно развиваются. И привел в пример Московскую область, где только за последний год было оцифровано и оптимизировано десять онлайн-услуг для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Наш разговор с министром госуправления, информационных технологий и связи Московской области Максимом Рымаром начался с вопроса, насколько цифровые сервисы востребованы жителями региона.
На что он тоже привел несколько цифр. В Подмосковье в электронном виде предоставляется 205 услуг. В этом году запланированы оптимизация и перевод в "цифру" еще более чем 100 услуг. А количество пользователей, зарегистрированных на региональном портале, достигло семи миллионов человек, то есть цифры, близкой к численности населения Московской области.
Тогда, Максим Александрович, скажите, могут ли жители, имеющие инвалидность, получать компенсацию расходов по ЖКУ, не выходя из дома?
Максим Рымар: Эта услуга для них полностью переведена в электронный вид. Достаточно приложить к заявлению на портале скан паспорта и квитанцию, подтверждающую оплату.
Результат услуги заявитель получит в течение восьми рабочих дней в личном кабинете. Деньги зачисляют на банковский счет, выплачивают через организации почтовой связи или другими способами.
Судя по обращениям редакцию, получить инвалиду техсредства реабилитации - сплошные мучения. Сняли вы эту проблему?
Максим Рымар: Эта услуга переведена в онлайн-режим. Теперь, чтобы получить средства для облегчения повседневной жизни людей с инвалидностью (очки для коррекции зрения, "коммуникатор Морзе", глюкометр с речевым выходом, медицинскую кровать и другие), не надо лично ходить по ведомствам.
С этого года мы заменили бумажный сертификат выплатой. Ее можно оформить на региональном портале госуслуг. Это не только значительно упрощает подачу документов, но и дает льготнику возможность приобрести техническое средство реабилитации на свое усмотрение. Размер выплаты составляет от 1,2 до 30 тысяч рублей.
Многим инвалидам автомобиль нужен по медицинским показаниям. Они по-прежнему в хлопотах, чтобы вернуть стоимость полиса ОСАГО?
Максим Рымар: С этого года компенсацию стоимости ОСАГО тоже можно оформить на портале госуслуг, после чего обратиться в удобный МФЦ для сверки документов. После сверки результат оказания услуги придет в личный кабинет.
Так же просто у вас оформить и проезд к месту лечения и обратно?
Максим Рымар: Конечно. Для бесплатного проезда к месту лечения и обратно для льготных категорий граждан не требуется предоставлять справку об инвалидности.
Этот документ запрашивается посредством межведомственного электронного взаимодействия. А для получения талона на бесплатный проезд заявителю не нужно посещать МФЦ и ведомство. Достаточно предоставить паспорт при оформлении проездного билета на сайте или в кассах РЖД. Этой услугой могут воспользоваться и те, кто сопровождает детей-инвалидов и инвалидов I группы.
Об инвалидах боевых действий стали меньше вспоминать...
Максим Рымар: Не соглашусь. Военнослужащим, получившим военные травмы во время службы, а также инвалидам боевых действий обивать пороги ведомств тоже теперь нет необходимости.
Они могут подать заявление на ежемесячную компенсацию в электронном виде и после этого обратиться в удобный МФЦ для сверки документов. Решение о компенсации придет в личный кабинет заявителя.
Аналогичный механизм работает и для ежегодной компенсации. Она доступна для инвалидов боевых действий I группы. Размер ее составляет 100 тысяч рублей. Решение о назначении выплаты приходит в личный кабинет на региональном портале в течение десяти рабочих дней.
Я уже сам начинаю путаться в мерах соцподдержки. Их так много. А как быть людям неискушенным? В Тульской области, например, учат инвалидов разбираться в онлайн-реальности, проводят обучение. Как вы это решаете?
Максим Рымар: У нас специально для этого придумана экспертная онлайн-система, которая информирует жителей о положенных мерах соцподдержки.
Так называемый "виртуальный эксперт" предлагает заявителю ответить на ряд вопросов: о трудовой деятельности, месте проживания, наличии инвалидности, наличии детей и так далее. Затем в зависимости от жизненной ситуации для пользователя автоматически формируется перечень мер соцподдержки, на которые он может рассчитывать. В справке также указывают ведомства, их предоставляющие, и сроки оказания. Так что заходите на наш портал и все узнаете.