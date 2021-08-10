Как посетить Байкал со скидкой, увидеть домну и избавиться от ветхого жилья

На портале госуслуг для людей с ограниченными возможностями по здоровью открыли специальный сервис. Удобно. Не выходя из дома, они решают свои проблемы. Можно получить любые справки, в том числе и по инвалидности. Или подать необходимые заявления, например, чтобы получить собаку-поводыря, компенсировать расходы за сурдоперевод. Планируется сделать онлайн даже процедуру назначения пенсии. Фото: ia_64 / iStock