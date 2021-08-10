Камчатские чиновники попытались майнить криптовалюту прямо на рабочем месте

Во время очередной проверки состояния системы безопасности специалисты Министерства цифрового развития Камчатского края пресекли попытку установки программного обеспечения для майнинга криптовалют. Несколько госслужащих планировали "добывать" monero, bytecoin и infinium-8 прямо на рабочих местах.

По словам министра цифрового развития края Николая Киселева, это может иметь несколько негативных последствий. Вредоносное ПО создает опасность заражения компьютеров и серверного оборудования криптоджекингом - вирусом, который скрывается в системе и похищает вычислительные ресурсы устройства для добычи ценных криптовалют. Во-вторых, по своей сути майнинг предполагает максимальную загрузку мощностей компьютеров, что быстро выводит технику из строя, и увеличивает нагрузку на электрические сети, которые часто ее не выдерживают.

- Кроме того, сегодня очень велики риски использования вредоносного ПО для взлома информационных систем госорганов, работа по созданию нелегальных приложений поставлена на поток , - отмечает он. - И случаи вмешательства вредоносного кода в информационную инфраструктуру не единичны.

Теперь со злоумышленниками будут разбираться сотрудники УФСБ по краю.