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Рубрика: Происшествия

Камчатские чиновники попытались майнить криптовалюту прямо на рабочем месте

Текст: Анна Бондаренко (Петропавловск-Камчатский)
Российская газета - Федеральный выпуск № 179(8530)
Во время очередной проверки состояния системы безопасности специалисты Министерства цифрового развития Камчатского края пресекли попытку установки программного обеспечения для майнинга криптовалют. Несколько госслужащих планировали "добывать" monero, bytecoin и infinium-8 прямо на рабочих местах.

По словам министра цифрового развития края Николая Киселева, это может иметь несколько негативных последствий. Вредоносное ПО создает опасность заражения компьютеров и серверного оборудования криптоджекингом - вирусом, который скрывается в системе и похищает вычислительные ресурсы устройства для добычи ценных криптовалют. Во-вторых, по своей сути майнинг предполагает максимальную загрузку мощностей компьютеров, что быстро выводит технику из строя, и увеличивает нагрузку на электрические сети, которые часто ее не выдерживают.

- Кроме того, сегодня очень велики риски использования вредоносного ПО для взлома информационных систем госорганов, работа по созданию нелегальных приложений поставлена на поток , - отмечает он. - И случаи вмешательства вредоносного кода в информационную инфраструктуру не единичны.

Теперь со злоумышленниками будут разбираться сотрудники УФСБ по краю.

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