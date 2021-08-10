Камчатский депутат признался в случайном убийстве человека

Депутат Заксобрания Камчатского края Игорь Редькин признался, что случайно убил человека, пытаясь выстрелами отпугнуть медведя. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя депутата, распространившего заявление последнего.

"Второго августа произошла трагедия, невольным участником которой стал я - Редькин Игорь Владимирович. Вечером в поселке Озерновский я узнал о том, что на свалке бродит медведь, от которого могут пострадать местные жители. Я взял оружие и решил его отпугнуть. В сумерках выстрелил по медведю. Позднее я узнал, что примерно в то же время в районе стрельбы был ранен местный житель, который скончался в больнице. Вчера я принял для себя решение и готов понести наказание, которое определит суд", - говорится в заявлении Редькина.

Ранее в СУ СК РФ по Камчатскому краю сообщили, что 2 августа на свалке у поселка Озерновский Усть-Большерецкого района произошла стрельба. Был ранен 30-летний мужчина, который умер в больнице. Усть-Большерецким межрайонным следственным отделом СУ СК возбуждено уголовное дело об убийстве (часть1 статьи 105 УК РФ).

Игорь Редькин заявил, что снимает свою кандидатуру с выборов в краевое Заксобрание.