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Рубрика: Происшествия

Камчатский депутат признался в случайном убийстве человека

Текст: Александр Филимоненко

Депутат Заксобрания Камчатского края Игорь Редькин признался, что случайно убил человека, пытаясь выстрелами отпугнуть медведя. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя депутата, распространившего заявление последнего.

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"Второго августа произошла трагедия, невольным участником которой стал я - Редькин Игорь Владимирович. Вечером в поселке Озерновский я узнал о том, что на свалке бродит медведь, от которого могут пострадать местные жители. Я взял оружие и решил его отпугнуть. В сумерках выстрелил по медведю. Позднее я узнал, что примерно в то же время в районе стрельбы был ранен местный житель, который скончался в больнице. Вчера я принял для себя решение и готов понести наказание, которое определит суд", - говорится в заявлении Редькина.

Ранее в СУ СК РФ по Камчатскому краю сообщили, что 2 августа на свалке у поселка Озерновский Усть-Большерецкого района произошла стрельба. Был ранен 30-летний мужчина, который умер в больнице. Усть-Большерецким межрайонным следственным отделом СУ СК возбуждено уголовное дело об убийстве (часть1 статьи 105 УК РФ).

Игорь Редькин заявил, что снимает свою кандидатуру с выборов в краевое Заксобрание.

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