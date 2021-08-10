МЧС увеличивает группировку сил и средств в Якутии еще на три самолета

Лесные пожары в Якутии одерживают пока явную победу над людьми. Очаги пламени не удается потушить не только далеко в тайге, но теперь огонь уже подобрался к населенным пунктам и оставляет людей без крова. На этом фоне возникла необходимость жестких решений.

"По поручению президента РФ Владимира Путина глава МЧС России Евгений Зиничев распорядился увеличить группировку сил и средств для тушения пожаров в Якутии.

Дополнительно в Республику будут направлены два многоцелевых самолета-амфибии Бе-200ЧС и самолет ИЛ-76 МЧС России со спасателями из Ногинского и Тульского спасательных центров МЧС России в количестве 200 человек. Группировка приступит к тушению пожаров в районах, где наблюдается наиболее сложная лесопожарная обстановка", - такое сообщение распространили сегодня в пресс-службе МЧС России.

При этом пожарные-десантники Авиалесоохраны и военные Минобороны, брошенные на усиление пожарной группировки, также не сидят сложа руки. За одни прошедшие сутки в Якутии потушено 7 природных пожаров на общей площади свыше 253 тысячи гектаров.

"На тушение задействовано свыше 4,2 тысяч человек и 655 единиц техники, привлеченных органами управления Якутской территориальной подсистемы РСЧС и в рамках межведомственного маневрирования сил и средств.

В населенных пункта Бясь-Кюёль, Тастах, Кырыкый, Кылайы, Ытык-Кюель, Ударник и Сюльдюкар задействованы специалисты МЧС России", - такие цифры приведены сегодня в сообщении МЧС.

Но стихия все равно пока оказывается сильнее. Как известно, 7 августа огонь из лесов пришел в село Бясь-Кюель. Средь бела дня верховой пожар из-за сильного ветра перекинулся на хозяйственные постройки. В результате пожара 31 жилой дом сгорел полностью и не подлежит восстановлению. В райцентре Бердигестях открыто три пункта временного размещения. Пострадавших нет, местных жителей удалось вовремя вывезти.