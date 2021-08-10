Минприроды предложило из-за пожаров ввести режим ЧС в двух регионах

Из-за сложной ситуации с пожарами Минприроды предложило ввести межрегиональный режим чрезвычайной ситуации на территории Якутии и Иркутской области, сообщили в ведомстве.

Площадь леса, пройденная огнем, в прошлом году составила 9,1 млн га, полностью лес был уничтожен только на 100-120 тыс. га, на всей остальной территории он лишь частично пострадал... Фото: РИА Новости

"Введение такого режима позволит МЧС использовать более широкие возможности по привлечению межрегиональных группировок и переброски сил МЧС из других регионов", - пояснил министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.

По его словам, обстановка с лесными пожарами в стране остается напряженной, а площадь возгорания уже в 1,2 раза превысила прошлогоднюю. Пожары полыхают на 7,8 млн га. Больше всего лесов горит в Якутии. В выходные дни из-за быстрого распространения огня в республике пострадал населенный пункт, где были полностью уничтожены 32 строения.

Задымление от пожаров в Якутии ощущают даже жители соседних регионов. Осложняют ситуацию сложные погодные условия.

"Сегодня мобилизованы все силы, чтобы помочь республике", - сказал министр.

Он подчеркнул, что в тушении лесных пожаров в Якутии участвуют десантники, лесные пожарные, мчс, военные, волонтёры: всего - больше 8,5 тысяч человек и 1,5 тысяч единиц техники.

По словам Козлова, пожарами охвачено 123 га в Иркутской области. В этом регионе ситуации пока управляемая, но необходимо принять весь комплекс мер, направленный на стабилизацию обстановки.

"Важно обеспечить своевременное и в полной мере наращивание группировки сил и средств привлекаемых на тушении лесных пожаров за счет сил и средств, предусмотренных сводным планом тушения лесных пожаров. Нельзя допустить ухудшения лесопожарной ситуации", - сказал он.

Глава Минприроды подчеркнул, что активная работа по профилактике и борьбе с лесными пожарами продолжает вестись по всей стране. Всего леса горят в пятнадцати регионах.