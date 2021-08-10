Минприроды предложило из-за пожаров ввести режим ЧС в двух регионах

Новости

Процесс по делу "Зимней вишни" в Кемерове перенесли на 24 августа 13:50
ФАС пригрозила владельцу ЦУМа штрафом в 15% от годовой выручки 13:33
Умерла звезда мексиканских "мыльных опер" Исабель Мартинес 13:33
В Софии вводят новые ограничения из-за COVID-19 13:30
Дания с 1 октября отменит все ограничения по коронавирусу 13:24
Половина работодателей считают, что ТК лучше бизнеса защищает работников 13:21
Актер Юрий Назаров рассказал о последствиях коронавируса 13:12
В Совфеде отреагировали на слова украинского вице-премьера о репарациях за Крым 13:08
Минпросвещения поставило задачу трудоустраивать 85-90% выпускников колледжей 13:05
В Подмосковье загорелся подземный газопровод 12:49
Названа причина смерти актрисы Татьяны Жуковой 12:47
В России снизился средний лимит по кредитным картам 12:45
ПФР напомнил о риске остаться без пенсии из-за действий работодателя 12:41
Кинотеатры договорились с WB о прокатном окне 12:40
Фальков: Вузы должны обеспечить равные права студентам независимо от прививки 12:40
ФБР может рассекретить документы о теракте 11 сентября 12:36
Названо число нарушений при рекультивации свалок и полигонов 12:22
Часть денег "Норникеля" пойдет на оснащение Росприроднадзора 12:21
На спортивных сборах в Волгодонске отравился 31 ребенок 12:11
Названо число городов с высоким и очень высоким загрязнением воздуха 12:11
Реставрация Северного речного вокзала стала лучшим проектом 2020 года 12:08
В Болгарии открыли памятник русскому полководцу Николаю Броку 11:59
СК РФ возбудил уголовное дело против Ивана Жданова и Леонида Волкова 11:57
Россельхознадзор снял еще один запрет на ввоз яблок из Азербайджана 11:56
На Камчатке задержали депутата, случайно убившего человека 11:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Премьеры недели по ТВ и в Сети с 9 по 15 августа
Премьеры недели по ТВ и в Сети с 9 по 15 августа
10 августа - пресс-конференция, посвященная МСБ и российскому рынку ВЭД
10 августа - пресс-конференция, посвященная МСБ и российскому рынку ВЭД
Кто сможет выйти на пенсию во второй половине 2021 года
Кто сможет выйти на пенсию во второй половине 2021 года
10.08.2021 13:53
Рубрика: Происшествия

Минприроды предложило из-за пожаров ввести режим ЧС в двух регионах

Текст: Елена Манукиян
Из-за сложной ситуации с пожарами Минприроды предложило ввести межрегиональный режим чрезвычайной ситуации на территории Якутии и Иркутской области, сообщили в ведомстве.
Площадь леса, пройденная огнем, в прошлом году составила 9,1 млн га, полностью лес был уничтожен только на 100-120 тыс. га, на всей остальной территории он лишь частично пострадал... Фото: РИА Новости Площадь леса, пройденная огнем, в прошлом году составила 9,1 млн га, полностью лес был уничтожен только на 100-120 тыс. га, на всей остальной территории он лишь частично пострадал... Фото: РИА Новости
Площадь леса, пройденная огнем, в прошлом году составила 9,1 млн га, полностью лес был уничтожен только на 100-120 тыс. га, на всей остальной территории он лишь частично пострадал... Фото: РИА Новости

"Введение такого режима позволит МЧС использовать более широкие возможности по привлечению межрегиональных группировок и переброски сил МЧС из других регионов", - пояснил министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Якутии
Ученые назвали причину лесных пожаров и наводнений этого года

По его словам, обстановка с лесными пожарами в стране остается напряженной, а площадь возгорания уже в 1,2 раза превысила прошлогоднюю. Пожары полыхают на 7,8 млн га. Больше всего лесов горит в Якутии. В выходные дни из-за быстрого распространения огня в республике пострадал населенный пункт, где были полностью уничтожены 32 строения.

Задымление от пожаров в Якутии ощущают даже жители соседних регионов. Осложняют ситуацию сложные погодные условия.

"Сегодня мобилизованы все силы, чтобы помочь республике", - сказал министр.

Он подчеркнул, что в тушении лесных пожаров в Якутии участвуют десантники, лесные пожарные, мчс, военные, волонтёры: всего - больше 8,5 тысяч человек и 1,5 тысяч единиц техники.

По словам Козлова, пожарами охвачено 123 га в Иркутской области. В этом регионе ситуации пока управляемая, но необходимо принять весь комплекс мер, направленный на стабилизацию обстановки.

"Важно обеспечить своевременное и в полной мере наращивание группировки сил и средств привлекаемых на тушении лесных пожаров за счет сил и средств, предусмотренных сводным планом тушения лесных пожаров. Нельзя допустить ухудшения лесопожарной ситуации", - сказал он.

Глава Минприроды подчеркнул, что активная работа по профилактике и борьбе с лесными пожарами продолжает вестись по всей стране. Всего леса горят в пятнадцати регионах.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Правительство Минприроды Филиалы РГ Дальний Восток Филиалы РГ Восточная Сибирь ДФО Якутия СФО Иркутская область Лесные пожары

Главное сегодня

Путин поручил увеличить группировку для тушения пожаров в Якутии
Фальков: Вузы должны обеспечить равные права студентам независимо от прививки
Китай отозвал посла из Литвы
Посольство РФ: Военные США находятся в Сирии незаконно
Инфекционист назвал симптомы постковидного синдрома
Верховный суд уточнил, как должно изыматься единственное жилье у должника
Новые уловки мошенников: гражданам без их ведома переводят микрозаймы