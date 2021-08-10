Минприроды предложило из-за пожаров ввести режим ЧС в двух регионах

"Введение такого режима позволит МЧС использовать более широкие возможности по привлечению межрегиональных группировок и переброски сил МЧС из других регионов", - пояснил министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.
По его словам, обстановка с лесными пожарами в стране остается напряженной, а площадь возгорания уже в 1,2 раза превысила прошлогоднюю. Пожары полыхают на 7,8 млн га. Больше всего лесов горит в Якутии. В выходные дни из-за быстрого распространения огня в республике пострадал населенный пункт, где были полностью уничтожены 32 строения.
Задымление от пожаров в Якутии ощущают даже жители соседних регионов. Осложняют ситуацию сложные погодные условия.
"Сегодня мобилизованы все силы, чтобы помочь республике", - сказал министр.
Он подчеркнул, что в тушении лесных пожаров в Якутии участвуют десантники, лесные пожарные, мчс, военные, волонтёры: всего - больше 8,5 тысяч человек и 1,5 тысяч единиц техники.
По словам Козлова, пожарами охвачено 123 га в Иркутской области. В этом регионе ситуации пока управляемая, но необходимо принять весь комплекс мер, направленный на стабилизацию обстановки.
"Важно обеспечить своевременное и в полной мере наращивание группировки сил и средств привлекаемых на тушении лесных пожаров за счет сил и средств, предусмотренных сводным планом тушения лесных пожаров. Нельзя допустить ухудшения лесопожарной ситуации", - сказал он.
Глава Минприроды подчеркнул, что активная работа по профилактике и борьбе с лесными пожарами продолжает вестись по всей стране. Всего леса горят в пятнадцати регионах.