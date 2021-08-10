Минск и Амурская область подписали трехлетний план сотрудничества

Трехлетний план по реализации соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве заключен между правительствами Беларуси и Амурской области, информирует пресс-служба Минсельхозпрода РБ, комментируя итоги совместного заседания рабочей группы.

Кроме того, деловые партнеры Союзного государства в режиме видеоконференции рассмотрели вопросы увеличения взаимных поставок продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции, изделий машиностроения и товаров концерна "Беллегпром".

Были обсуждены и дальнейшие перспективы взаимодействия в сферах агропромышленного комплекса и строительства, говорится в сообщении белорусского отраслевого министерства.

Экспертное сообщество констатирует, что сотрудничество российских и белорусских регионов продолжает динамично укрепляться. Только в сфере торговли в текущем году уже заключено 50 контрактов с субъектами хозяйствования Российской Федерации.

Причем, кроме производственной сферы, наращивают деловые связи и партнеры в стройиндустрии. К примеру, "Мозырский ДСК" использует высокотехнологичное оборудование по производству эффективных утепленных панелей, открыт на предприятии и цех по производству оконных стеклопакетов. Эти работы проводились в рамках контрактов с российскими коллегами из Курска и Калуги, а "Буровая компания "Дельта" выполняет работы по устройству буронабивных свай в России.

Накоплен успешный опыт и в разработке объектов для России с применением BIM-технологии. Более 20 проектов белорусских институтов отмечены дипломами национальных и других фестивалей архитектуры. Проектные институты разрабатывают проектно-сметную документацию для строительства объектов жилищно-гражданского и производственного назначения.

Кстати, совсем недавно, напоминают новостные порталы, был подписан контракт между "Гомельским химическим заводом" и "Торговым домом ВАСТЭКО" из Нижнего Новгорода на общую сумму 878,7 млн российских рублей.