Ученые определили возраст пещерных львят из якутской вечной мерзлоты

Международная группа ученых завершила изучение останков двух пещерных львят, найденных в 2017-18 годах в Якутии в вечной мерзлоте, сообщает NBC News.

Пещерные львы, или Panthera spelaea, обитали в плейстоценовый период в Евразии, пока не вымерли десять тысяч лет назад. По мнению исследователей, пещерные львята, получившие клички Борис и Спарта, недолго бродили по степи, которая была на территории нынешней Якутии.

По данным ученых, львята погибли, когда им было один-два месяца от роду. Размером они со взрослую домашнюю кошку. Углеродный анализ показал, что оба львенка, скорее всего, попали в болото и мумифицировались, но с разницей в 5,5 тысячи лет. Возраст Бориса примерно 43,4 тысячи лет, а Спарты - 27,9 тысячи.

Член научной группы, сотрудник центра палеогенетики Стокгольмского университета Лов Дален заявил, что Спарта "возможно, наиболее хорошо сохранившееся замороженное животное ледникового периода когда-либо найденное. Она в прекрасном состоянии".

По словам Далена, всего в мире были найдены останки четырех доисторических пещерных львят.