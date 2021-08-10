В 2022 году на Камчатку, Сахалин и Курилы запустят круизы

Резидент свободного порта Владивосток обещает в мае 2022 года запустить круизные маршруты между регионами Дальнего Востока, сообщила пресс-служба Минвостокразвития.

Инвестиции в проект составят 1,77 миллиардов рублей. Современный круизный теплоход вместимостью 198 пассажиров приобретет компания "Круизный флот "Русич. По словам ее генерального директора Антона Нешатаева, сейчас разрабатывается более 20 вариантов круизных маршрутов длительностью от 4 до 20 дней.

Судно будет оснащено экспедиционным оборудованием, и туристы смогут высаживаться на берега без причалов с помощью лодок-зодиаков.

"В настоящее время теплоход находится в территориальных водах Чили. Уже занимаемся его доведением до стандартов безопасности России. Работы согласованы с государственными службами морского Регистра. Теплоход в хорошем состоянии и готов к эксплуатации, полностью соответствует международным стандартам. Судно придет в Россию после завершения сделки", - сказал Нешатаев.

Открыть продажи туров планируется в октябре 2021 года.