В Бурятии двух рыбинспекторов осудили за браконьерство

Суд в Бурятии вынес приговор трем местным жителям, обвинявшимся в незаконной добыче рыбы на реке Селенга. Примечательно, что один из правонарушителей являлся госинспектором рыбоохраны, а второй - внештатным инспектором, сообщила пресс-служба прокуратуры республики.

Мужчины попались на браконьерстве в октябре прошлого года, когда ловили рыбу неподалеку от острова Медвежий. В их лодке нашли 156 особей нерестового байкальского омуля, добытого с помощью сетей. Ущерб от незаконного промысла составил 1,1 миллиона рублей.

Всех троих суд признал виновными в совершении преступления.

"В связи с полным возмещением ущерба и раскаянием в содеянном им назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком один год каждому", - говорится в сообщении пресс-службы.

Государственному инспектору назначили еще одно наказание - два года ему запрещено занимать должности, связанные с выполнением функций представителя власти в области рыбоохраны.