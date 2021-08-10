В Приамурье суд ужесточил наказание взяточнику-полицейскому

Амурский областной суд, рассмотрев апелляцию по уголовному делу, фигурантом которого был полицейский, получивший взятку, ужесточил ему наказание, заменив штраф реальным сроком заключения, сообщает ТАСС.

В ноябре 2020 года Благовещенский городской суд признал сотрудника полиции, контролировавшего частные охранные предприятия, виновным в получении взятки в 100 тысяч рублей и назначил ему штраф в размере 700 тысяч с лишением права занимать должности в правоохранительных органах на два года. Прокуратура сочла наказание слишком мягким и подала апелляцию.

Суд высшей инстанции изменил приговор.

"Назначенное наказание по части 2 статьи 290 УК РФ "Получение взятки" усилено до двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере пятикратной суммы взятки, то есть в размере 500 тысяч рублей, с лишением права занимать должности на государственной службе в системе правоохранительных органов РФ, связанные с осуществлением функций представителя власти, на два года шесть месяцев, с лишением специального звания "майор полиции", - говорится в сообщении.

Судебная коллегия отметила, что суд первой инстанции оставил без внимания то обстоятельство, что инициатива в получении взятки исходила от самого обвиняемого, который обратился с соответствующим предложением к представителю организации, которую он проверял.