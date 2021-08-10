В Приморье у браконьеров изъяли почти шесть тонн краба и лососевых

В Приморском крае правоохранительные органы обнаружили крупную партию незаконно выловленной рыбы лососевых пород и камчатского краба. Изъято более 5,8 тонны улова, сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ РФ.

Переработка незаконно добытой рыбы и крабов пресечена в Усть-Соболевке Тернейского района. Пять рефрижераторных установок находились в частных домовладениях. Документов, подтверждающих законность происхождения улова, предоставлено не было.

Сейчас проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. В ФСБ отметили, что к противоправной деятельности могут быть причастны четверо граждан России.