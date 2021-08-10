В России усовершенствуют систему компенсаций для пострадавших от стихии

МЧС России совместно с Минфином и дальневосточными регионами проработают вопрос по совершенствованию порядка компенсации гражданам принесенного природными явлениями ущерба. Об этом сообщил вице-премьер РФ, полпред в ДФО Юрий Трутнев на заседании правительственной комиссии по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на Дальнем Востоке.

"Нужно сделать все необходимое, чтобы люди своевременно и в полном объеме получили всю необходимую помощь. Чтобы вовремя были отремонтированы дороги, восстановлены мосты и другая инфраструктура. Каждое министерство и ведомство должно четко понимать свою ответственность, а люди должны знать, когда все восстановительные работы будут завершены", - сказал Трутнев.

Паводки в отдельных регионах Дальневосточного федерального округа случились из-за сильных дождей. Стихийное бедствие было признано чрезвычайной ситуацией межрегионального характера, ее последствия ликвидировали более тысячи спасателей.