Зарезавший таксиста житель Забайкалья предстанет перед судом

Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя забайкальского поселка Агинский, обвиняемого в убийстве, сообщается на сайте СУ СКР по региону.

Дело вел Агинский межрайонный следственный отдел. Его специалисты установили, что 9 мая этого года в промежутке между 18 и 19 часами мужчина в состоянии алкогольного опьянения убил 85-летнего водителя такси.

Преступление было совершено на трассе неподалеку от Агинского. Мужчины что-то не поделили, и в результате конфликта обвиняемый не менее 20 раз ударил ножом своего оппонента, который от полученных травм скончался.

Подозреваемый был оперативно задержан и помещен за решетку. Судебная психолого-психиатрическая экспертиза установила, что в момент убийства он отдавал отчет своим действиям.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд.