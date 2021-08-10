В отделении, расположенном в самом центре столицы Татарстана, клиенты смогут не только получить полный спектр банковских услуг, но и приятно провести время за чашечкой кофе или в виртуальной примерочной, посетить мастер-класс, а при необходимости и встретиться с деловыми партнерами в уютной обстановке.

Зонирование территории нового офиса сделано так, чтобы банковские операции проводились комфортнее и лучше для клиента. Фото: Пресс-служба Ак Барс Банка

Офис "Лучше" отличается от привычных банковских отделений. К примеру, здесь можно воспользоваться банковскими услугами, даже если забыл дома паспорт, оплатить коммунальные услуги, не имея при себе пластиковой карты, а за выпитый напиток расплатиться в буквальном смысле лицом. А все потому, что в новом отделении представлены сразу несколько современных технологий, максимально упрощающих клиентский путь.

Прежде всего это собственная система Ак Барс Банка по распознаванию клиентов по биометрическим данным - Face2. Она позволяет с высокой точностью сопоставить человека, находящегося перед камерой, со сканами документов из базы банка и определить, тот ли это человек. Причем стать узнаваемым просто. Достаточно сдать биометрические данные в мобильном приложении Ак Барс Онлайн.

При входе установлен терминал электронной очереди. Если клиент уже сдал биометрию, система его распознает, предложит персонализированные услуги, а заодно и чашечку кофе.

Но если занять электронную очередь можно и без биометрической аутентификации, то попасть в депозитарий нового офиса - никогда. Для этого нужно приложить ладонь к устройству, считывающему рисунок вен. Он строго индивидуален и практически не меняется на протяжении всей жизни человека. Поэтому такой тип биометрической аутентификации считается наиболее надежным и исключает несанкционированный доступ к сейфовым ячейкам со стороны других людей.

Как выяснилось, в новом офисе клиент вполне может обойтись не только без паспорта, но и без пластиковой карты. Даже если ему нужно совершить финансовую операцию - снять наличные, совершить платеж или проверить баланс счета.

Во-первых, благодаря современным банкоматам с NFC-технологией, которые в дальнейшем планируется оснастить и системой Face2, сделать это можно с помощью смартфона. А во-вторых, при необходимости клиент всегда может оформить в офисе цифровую карту, перекинуть туда деньги со своего счета и оплатить, к примеру, ту же коммуналку.

- В офисе "Лучше" мы реализовали новый подход к взаимодействию с клиентами, физические и цифровые каналы обслуживания гармонично сочетаются между собой, - говорит заместитель председателя правления Ак Барс Банка Алексей Акимов. - Главная особенность в том, что здесь все подстроено под клиента, а не под банковский продукт.

В новом офисе - несколько зон. Это и традиционная 24/7, где круглосуточно работают банкоматы, и зона самообслуживания - для тех, кто предпочитает самостоятельно совершать операции через личный кабинет Ак Барс Онлайн для физических лиц, и, конечно, зона обслуживания. Она в зависимости от скорости предоставления услуги делится на три - быстрых, средних и длительных операций. Отличаются они и по дизайну. К примеру, в зоне продолжительных операций, где можно оформить потребительский или ипотечный кредит, клиент может удобно расположиться на мягком диване с множеством подушек и пообщаться с сотрудником банка в уютной, почти домашней атмосфере.

По мнению директора департамента стратегии, инноваций и маркетинга Ак Барс Банка Юлии Строгановой, одним из главных преимуществ офиса являются необычные точки взаимодействия с клиентами. Одна из них - зона ожидания.

Здесь можно не просто, расположившись в удобном кресле, выпить сок или кофе, но и развлечься. Например, примерить, а если понравится, то и приобрести фирменные одежду и аксессуары с символикой Ак Барс Банка. Причем переодеваться для этого не потребуется. Прикинуть, подходит ли тебе футболка или, скажем, худи, можно в виртуальной примерочной. Подошел к экрану дополненной реальности и примеряй все, что хочется. Сомневаешься, подходит ли тебе цвет, или хочешь посоветоваться насчет покупки? Нет проблем. Всего несколько прикосновений к экрану - и твоя фотография в новом наряде уже летит по указанному тобой электронному адресу. Здесь же, в зоне ожидания, есть комфортная зона для детей с игровой приставкой Play Station 5.

А буквально в двух шагах есть постамат KazanExpress, где можно забрать товары, заказанные на маркетплейсе. Планируется, кстати, что скоро он будет интегрирован с банковскими сервисами, и тогда клиенты смогут получать там не только посылки, но и необходимые им справки или даже пластиковые карты.

- Наша задача - максимально впечатлить клиента и предвосхитить его ожидания, чтобы ему хотелось возвращаться снова и снова, - говорит Юлия Строганова.

Кстати, ожидать своей очереди можно не только красуясь перед экраном виртуальной примерочной, но и в любой другой зоне, например в кофейне. Скучно не будет. Внутри офиса расположены экраны, которые отображают таргетированную рекламу. Материалы подбираются с учетом пола, возраста и эмоционального состояния посетителей.

А благодаря трекинговой системе отслеживания перемещений в офисе сотрудник в любой момент сам определит местонахождение посетителя и проводит его в зону совершения операции. Даже если клиент уединился в зоне театра.

Так здесь называют зону активного взаимодействия с клиентами и партнерами. В просторном зале, который при необходимости легко трансформировать, удобно проводить открытые мастер-классы и лекции для всех желающих и даже устраивать небольшие тематические выставки.

- В то же время уже сейчас это пространство, по сути, является своеобразной резиденцией закрытого клуба предпринимателей Ак Барс Лабс, в котором состоит 350 человек, - отмечает Юлия Строганова. - Мы хотим, чтобы данная уютная, располагающая к конструктивному диалогу площадка сплотила предпринимательское сообщество Татарстана. А новый офис "Лучше" стал бы знаковой точкой притяжения казанцев. .

Контакты

Посетить современный офис Ак Барс Банка "Лучше" в новом формате можно по адресу:

г. Казань, ул. Право-Булачная, 51. Время работы: с 8 до 22 часов.

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