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10.08.2021 19:33
Рубрика: Общество

Чусовский завод пригласил родителей с детьми на экскурсию

Текст: Инесса Суворова, Алексей Юхтанов
Российская газета - Федеральный выпуск № 180(8531)
Пермский школьник Арсений Слющенко впервые в жизни побывал на большом производстве - Чусовском металлургическом заводе. Вместе с другими ребятами он увидел, как происходит плавка и обработка металлов. А также узнал, чем всему этому помогают компьютерные технологии.

Чусовский завод, как и другие крупнейшие предприятия в Год науки и технологий открыл двери для всех школьников. И такие экскурсии запомнятся надолго. "Больше всего поразил цех, в котором только роботы. То, как они переносят с одного места на другое тяжеленные рессоры, конечно, впечатляет", - признался Арсений.

Фото: iStock
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Экскурсии по цехам Чусовского завода не редкость, а часть повседневной работы металлургов, возможность рассказать о себе. Для ребят - развитие кругозора, путь в будущее. Матвей Епифанов, который в будущем году заканчивает школу, после экскурсии всерьез задумался о профессии инженера-металлурга.

Как пояснил руководитель направления промышленного туризма Чусовского металлургического завода Александр Иванов, экскурсии на производство пользуются популярностью не только у школьников, но и у взрослых.

Ульяновским школьникам тоже повезло - они побывали в наноцентре ULNANOTECH, входящем в группу "РОСНАНО". Здесь было что показать. Ребята узнали, насколько реально заменить традиционные уголь и нефть ветром, солнцем и водородом. Шестиклассник Даниил делится впечатлениями: "Нам рассказали, как работают ветропарки, о солнечной энергетической станции, которая скоро откроется. И еще о том, что можно использовать водород в качестве топлива".

Чусовский металлургический завод открыл свои цеха для школьников. Теперь они ходят сюда на экскурсии, присматриваются к профессиям. Фото: Сергей Ясинский

Действительно, под Ульяновском работают две ветростанции мощностью 85 мВт и производятся лопасти для ветроустановок. Когда эти проекты были реализованы, ULNANOTECH и "РОСНАНО" вышли из них, предоставив профильным компаниям уйти в самостоятельное плавание.

Другие стартапы пока еще набирают силу. Одной из проектных команд разработаны технология хранения водорода в твердой форме и реактор для получения водорода из твердого топлива. Такой способ хранения безопаснее по сравнению со сжатым газом и позволяет запасти больше энергии.

Другое направление - молекулярно-генетическая диагностика. Дочерняя компания наноцентра разрабатывает тест-систему для диагностики онкологии и женского здоровья. "У нас развиваются уникальные продукты и технологии, - рассказали "РГ" в ULNANOTECH. - Например, технология изготовления электрохромного стекла. Оно меняет прозрачность при подаче энергии".

В регионах Общество Наука Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край Национальные проекты 2019-2024 2021 - Год науки и технологий

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