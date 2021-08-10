Илья Авербух рассказал, чего ждать от гала-шоу к юбилею Нижнего Новгорода

Основной костяк звезд, которые примут участие в гала-шоу к 800-летию Нижнего Новгорода, - это те, кто родился здесь. Об этом заявил главный режиссер действа Илья Авербух на сегодняшней пресс-конференции, посвященной предстоящему празднику. "Те, кем гордится город и вся страна", - уточнил фигурист.

По его словам, пандемия внесла свои коррективы в организацию массового мероприятия. В частности, было принято решение рассредоточить действо на девяти площадках по всему городу: одна основная - на Нижневолжской набережной, оставшиеся - в каждом из восьми районов города.

Заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович в свою очередь пояснил, что все сцены будут взаимодействовать с главной площадкой. Планируется организация телемостов, кроме того, артисты будут перемещаться от одной площадки к другой. Замгубернатора также отметил, что салют в финале торжества будет рекордным по длине: залпы будут даны сразу с шести барж в акватории Стрелки.

Среди приглашенных звезд - пианист и композитор Даниил Трифонов, топ-модель Наталья Водянова, спортсменки Дина и Арина Аверины, группа Uma2rman, актриса Ирина Пегова и многие другие.

Главное торжество к юбилею города состоится 21 августа, оно будет транслироваться в эфире Первого канала, сразу после программы "Время".