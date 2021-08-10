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10.08.2021 23:51
Рубрика: Экономика

Инженеры собрали водородный картридж

Текст: Алексей Юхтанов ("Российская газета", Ульяновск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 180(8531)
В ульяновском наноцентре ULNANOTECH (Роснано) предложили альтернативу хранению водорода в сжатом виде. Речь идет о том, чтобы хранить его в твердой форме: в виде гидрида магния.

"Аккумуляторы водорода и энергосистемы на их основе в ближайшей перспективе займут лидирующие позиции в направлении энергообеспечения как в бытовых, так и промышленных масштабах. Есть примеры коммерческих продуктов и их количество растет", - говорит гендиректор одной из компаний-резидентов наноцентра ООО "ХитЛаб" Дмитрий Новиков.

Фото: РИА Новости
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Инженеры компании собрали работающие прототипы источника питания на топливных элементах - водородного картриджа. Плотность энергии в нем в 2-2,5 раза выше, чем в литий-ионных батареях. Принцип действия - преобразование водорода в электроэнергию на водородных топливных элементах, а уникальность - в хранении водорода в связанной форме. На этой основе могут быть сделаны портативные энергосистемы для беспилотников и робототехники, автономные энергосистемы для удаленных территорий.

В регионах Экономика Отрасли Энергетика Компании Госкорпорации Роснано Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Ульяновская область Ульяновск

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