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Рубрика: Происшествия

"Липовая" вакцинация может обернуться воровством сбережений

Текст: Анна Шепелева (Самара)
Российская газета - Федеральный выпуск № 179(8530)
В Самарской области правоохранители предупредили о новом виде мошенничества: ворах в белых халатах, которые напрашиваются сделать прививку от COVID-19 на дому.

По данным правоохранителей, аферисты могут позвонить и представиться менеджерами медицинских компаний. Также они создают "липовые" сайты о платных вакцинациях на дому, рассылают информацию на личные страницы в соцсетях о возможности сделать прививку, не выходя из квартиры. "Если человек "клюет на удочку" мошенников, то к нему приезжают "медработники" и делают прививку неизвестным веществом. Задача злоумышленников ослабить внимание жертвы и определить, где он хранит свои сбережения", - уточняется в сообщении полиции.

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А далее события могут разворачиваться по-разному. В лучшем случае жертва после укола может впасть в глубокий сон или пока потерпевший заполняет необходимые анкеты его внимание отвлекается. В результате нет ни прививки, ни сертификата, ни денег, ни ценных вещей. Таким образом, обойти вакцинацию в лечебном учреждении - слишком дорогое удовольствие.

Напомним, сегодня Самарская область входит в число самых "тревожных" регионов по числу выявляемых больных с COVID-19. Так, вчера подтверждено сразу 465 новых случаев коронавирусной инфекции, более половины из них - в Самаре. Но и темпы вакцинации здесь одни из самых высоких в стране: на понедельник было вакцинировано 858 680 жителей (при населении 3,1 миллиона человек).

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самара

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