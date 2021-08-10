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10.08.2021 12:52

Макроэкономические показатели Чувашии превысили допандемийный уровень

Текст: Сергей Кирсанов
Основные макроэкономические показатели Чувашии с начала этого года превысили показатели допандемийного периода 2019 года. Об этом на еженедельном совещании у главы республики сообщила исполняющая обязанности министра экономического развития и имущественных отношений региона Надежда Столярова.
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии

По ее словам, основную поддержку внутреннего регионального продукта (ВРП) оказывают несырьевые отрасли.

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
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- В январе-июле этого года отмечен рост объемов промышленного, сельскохозяйственного производства, ввода в действие жилья, оборота розничной торговли, - пояснила Столярова.

Так, по предварительным итогам, за первые семь месяцев 2021-го индекс промышленного производства составил 102,2 процента к аналогичному периоду прошлого года.

Уровень отгрузки товаров собственного производства, а также выполненных организациями промышленного комплекса работ и услуг увеличился в сравнении с 7 месяцами 2020 года на 14,1 процента и составил 155,3 миллиарда рублей. В их числе и продукция 34 системообразующих организаций на сумму 67,5 миллиарда рублей. По прогнозу, в целом за 2021 год показатель отгрузки повысится на 6,9 процента к уровню прошлого года и достигнет отметки в 260 миллиардов рублей.

Рост в 2,9 процента зафиксирован и во внешнеторговом обороте. По предварительной оценке, он составил 310 миллионов долларов США. Торговыми партнерами Чувашии стали 88 стран, преимущественно из дальнего зарубежья. Их доля в товарообороте составила 53,7 процента.

Кроме того, по словам Столяровой, за первое полугодие инвестиции в основной капитал могут вырасти более чем на 23 миллиарда рублей - в 1,2 раза выше в сравнении с предыдущим годом. По итогам всего года они ожидаются на уровне 55,8 миллиарда рублей.

Повысилось на 23,5 процента количество субъектов малого и среднего предпринимательства. Число людей, занимающихся собственным делом, составило 56,2 тысячи, из них 13 тысяч 763 самозанятых.

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
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Первый зампредседателя кабинета министров региона - министр финансов Михаил Ноздряков в свою очередь сообщил, что за 7 месяцев этого года государственный долг Чувашии снизился на 518,9 миллиона рублей, теперь он составляет 8 миллиардов 376,8 миллиона рублей. Бюджет республики исполнен с профицитом в 6,2 миллиарда рублей. Доходы увеличились на 13,3 процента, составив 42,5 миллиарда рублей, расходы составили 36,2 миллиарда рублей. При этом на 13,4 процента - до 20,5 миллиарда рублей - возрос объем безвозмездных поступлений из федерального бюджета.

По мнению участников совещания, ускорению развития будут способствовать восстановление уровня докризисной занятости, снижение непроизводительных издержек и рост производительности труда, а также запуск нового инвестиционного цикла, в том числе региональной инвестиционной декларации, усиление работы ТОСЭР "Канаш", создание особой экономической зоны в Чебоксарской агломерации, строительство агропромышленных, индустриальных парков, частных технопарков. Увеличение экспортного потенциала предприятий республики может на 10-15 процентов усилить динамику роста экономики.

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