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Рубрика: Происшествия

Огонь от лесных пожаров из Мордовии потушили на подступах к Сарову

Текст: Валентина Зотикова (Саранск - Нижний Новгород)
Российская газета - Столичный выпуск № 179(8530)
Обострилась ситуация с лесными пожарами в Мордовском заповеднике: здесь выгорело 4300 гектаров, но, несмотря на все усилия пожарных, огонь перекинулся на соседнюю Нижегородскую область и подступил к Сарову, где находится федеральный ядерный центр.
На пути беспощадной огненной стихии, сметающей все живое, встали сотрудники МЧС и военные. Фото: МЧС РФ / ТАСС На пути беспощадной огненной стихии, сметающей все живое, встали сотрудники МЧС и военные. Фото: МЧС РФ / ТАСС
На пути беспощадной огненной стихии, сметающей все живое, встали сотрудники МЧС и военные. Фото: МЧС РФ / ТАСС

Уже неделю ведется борьба с огнем в Мордовском заповеднике им. Смидовича. Последний раз такое было во время печально знаменитого "огненного лета" 2010 года, когда заповедник стал зоной бедствия - тогда выгорела треть территории первозданных лесов. Именно эти участки, которые здесь именуют "горельники", и стали очагом нового пожара, который вспыхнул ночью третьего августа. От удара молнии заполыхал сухой валежник. В условиях жаркой засушливой погоды пламя быстро распространялось. Спустя сутки полыхало 450 гектаров, и стало ясно, что в одиночку с бедой не справиться. На борьбу со стихией бросили авиацию МЧС и минобороны, а затем - и два пожарных поезда. В Темниковском районе, где расположен заповедник, ввели режим ЧС.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края
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- Огонь полыхает в окрестностях поселков Расстанье и Романовский, там проведена опашка периметров, - пояснил глава района Сергей Кизим. - Угрозы распространения пламени на населенные пункты я не вижу. Там дежурят огнеборцы - разбито два лагеря. Численность наземной и воздушной группировок растет, работаем в боевом режиме.

К понедельнику огнем было пройдено уже 4300 гектаров территории. Для сравнения - общая площадь заповедника составляет 32,1 тысячи гектаров. На борьбу с огнем брошено 6 вертолетов Ми-8, 2 самолета Бе-200 и 6 самолетов Ил-76. Было произведено более 110 сбросов воды. Площадь активного горения составляет около 50 гектаров. Численность наземной группировки превысила 1000 человек.

- Пламенем охвачены исключительно старые горельники, перехода на новые участки нет, - рассказал "РГ" директор ФГБУ "Заповедная Мордовия" Александр Ручин. - В этом и заключается основная проблема - сухое дерево очень сильно горит и потушить его трудно. Пионерский костер из детства помните? А теперь представьте "костер" из 35-50-метровых обгоревших стволов, иссушенных жарой и засухой...

В пятницу, когда огненный смерч вырвался на территорию Нижегородской области, режим ЧС был введен и в закрытом городе Сарове. К утру понедельника очаги пламени в окрестностях города удалось потушить и об опасности напоминал только сильный смог.

К утру понедельника очаги пламени в окрестностях города Сарова удалось потушить и об опасности напоминал только сильный смог

- Российский федеральный ядерный центр работает и продолжает выполнять свои государственные задачи. Ни одно из производств не приостановлено, - констатировал директор РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентин Костюков.

Тем временем

Дымный шлейф от пожаров в Якутии, где горит полтора миллиона гектаров леса, в том числе национальный парк "Ленские Cтолбы", накрыл сибирские города.

Вчера утром из-за плотной мглы в местных аэропортах не смогли вовремя взлететь или приземлиться десятки бортов. В Красноярске, где до 17 часов 10 августа действует режим неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности, около 20 рейсов припозднились с вылетом и почти столько же - с прибытием. В Кемерове задержалась посадка трех самолетов из Москвы, Симферополя и Санкт-Петербурга. Четыре самолета, вылетевшие из Москвы и Симферополя в Иркутск, были вынуждены уйти на запасные аэродромы в Улан-Удэ и Читу. В Томске были задержаны семь рейсов, направлявшихся в Читу, Талакан, Абакан, Томск и Иркутск.

Впрочем, движение воздушных судов в гаванях, оснащенных современным оборудованием, вскоре возобновилось.

По прогнозам специалистов Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, долгожданной перемены направления ветра и спасительных дождей можно ждать в течение ближайших двух суток.

Подготовил Золик Мильман, Красноярск

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