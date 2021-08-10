Пензенских студентов без прививки не поселят в общежитие

В новом учебном году для заселения в общежитие Пензенского госуниверситета потребуется предоставить сертификат о прививке от COVID-19. Соответствующий приказ обнародовали на официальном сайте вуза, где только очно обучаются более 5,5 тысячи студентов.

В вузе считают, что никакой дискриминации для студентов по ковиду не будет. Тем, кто не станет делать прививку, предоставляют возможность обучаться дистанционно. Предлагаемые меры направлены на то, чтобы избежать вспышки заболеваемости в начале учебного года. "Что прикажете делать, если в девятиэтажном общежитии заболеют все сразу? Мы не можем рисковать здоровьем студентов", - сообщили "РГ" в ПГУ.

Как говорится в пояснении приказа Пензенского госуниверситета, срок действия прививки - один год. Тем, у кого есть медотвод, нужно предоставить медсправку вместе с отрицательным ПЦР-тестом. Исключение сделали только для студентов, которым еще не исполнилось 18 лет. Их будут заселять при наличии отрицательного ПЦР-теста, сделанного не ранее, чем за три дня до вселения. Но первокурсников в общежитии немного. Мест на всех не хватает, поэтому общежитие предоставляется, начиная со второго курса.

А это уже молодые люди старше 18 лет. Поэтому прививку придется сделать 80 процентам проживающих в общежитии. Как пообещали в администрации ПГУ, проблем с вакциной не будет. Она есть в наличии в университетском медцентре. Ректор ПГУ Александр Гуляков сам тяжело переболел коронавирусом, лечился в больнице. Недавно сделал прививку и всем советует последовать его примеру.

Работникам ПГУ, в том числе совместителям, приказ ректора предписывает пройти вакцинацию до 23 августа первым компонентом против COVID-19. В отношении работников, отказавшихся от прохождения вакцинации в отсутствие медицинских противопоказаний, будет рассматриваться возможность перевода на дистанционную форму работы до момента вакцинации.

Также в ПГУ принято решение об обязательном прохождении вакцинации студентами мединститута, начиная с третьего курса. Они начинают ходить на практику и наиболее подвержены риску заражения COVID-19.

Справки о вакцинации либо перенесенной болезни и медотводе от студентов в вузе ждут уже 1 сентября.

- У нас в регионе среди умерших от новой коронавирусной инфекции нет ни одного привитого, а непривитых каждый день умирает по 20 человек, - пояснил врио зампреда правительства Пензенской области Вячеслав Космачев.

В региональном минздраве и минобразовании приказ ПГУ считают адекватным эпидемиологической ситуации в регионе.

Комментарий

Рекомендации для вузов по вакцинации студентов перед началом учебного года, утвержденные минобрнауки, вызвали массу вопросов. Позицию ведомства вчера четко высказал министр Валерий Фальков.

"Вузы должны обеспечить равные права студентам независимо от того, есть ли у них прививка от коронавируса, - заявил он. - Нельзя делить студентов на привитых и непривитых, важно обеспечить равенство прав студентов. Ограничения устанавливать недопустимо.

Более того, в ведомстве особо отметили: отсутствие у студента прививки от коронавируса не может быть основанием для недопуска его в общежитие или кампус. За необоснованные ограничения и запреты по коронавирус минобрнауки намерено применять административные меры. Об этом вчера заявил на организованном "Единой Россией" "круглом столе" замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев. "Недопустимы случаи эксцессов, по каждому случаю мы ведем проверку, у нас работает "горячая линия", мы готовы с вами обмениваться информацией, и в тех учебных заведениях, где безосновательно вводятся ограничительные или принудительные меры (в связи с коронавирусом), не просто разъяснять, а применять административные решения", - подчеркнул он.

Чтобы противоэпидемиологические меры были более эффективными, важно иметь точную информацию о статистике привитых студентов, уточнили в минобрнауки.

Подготовила Мария Агранович

Взгляд из Берлина

В Германии усилят административное давление на непривитых граждан - это следует из проекта постановления, подготовленного к совещанию канцлера Ангелы Меркель с премьерами земель. Как сообщает Spiegel online, власти призывают население "как можно скорее воспользоваться предложением о вакцинации".Тем, кто не привился или не переболел "короной", надо готовиться к тому, что свободный доступ в различные учреждения для них закроют. Речь идет о посещении домов престарелых и больниц, кафе и ресторанов (за исключением летних веранд), фитнес-центров и салонов красоты. Граждане без антител также не смогут заселяться в гостиницы, посещать мероприятия в закрытых помещениях, включая церковные службы. Точнее, для этого всякий раз придется предъявлять отрицательный результат ПЦР-теста, который считается актуальным в течение 48 часов. Подойдет также экспресс-тест на антиген, но срок его действия и того меньше - всего сутки. О регулярном бесплатном тестировании на "корону" придется забыть уже с октября.

Подготовила Екатерина Забродина

Между тем

Министерство социальной защиты и труда Литвы представило поправку к закону, которая предусматривает лишение пособия по безработице лиц, не сделавших прививку от коронавируса. Поправка вступит в силу 1 октября, если ее одобрит парламент на осенней сессии. До сих пор в Литве пособия по безработице не выплачивали гражданам, которых выгнали с работы в связи с пьянством, употреблением наркотиков, а также тех, кто сам нанес себе физические увечья или симулирует заболевание. Ранее в Литве был введен "паспорт возможностей", без которого лица, не сделавшие прививку, не имеют права с сентября посещать магазины, торговые центры, медицинские учреждения, салоны красоты, ездить на общественном транспорте, а работники ряда сфер деятельности подлежат отстранению от работы.

Подготовила Надежда Ермолаева