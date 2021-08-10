Суд запретил снижать надбавку за выслугу лет местным чиновникам

Региональные власти не вправе срезать надбавки за выслугу лет муниципальным чиновникам. Такое важное и приятное для всех столоначальников низового уровня решение принял Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции.

По данным Росстата, в стране насчитывается более 317 тысяч муниципальных чиновников. Их средняя зарплата составляет 45,5 тысячи рублей. Люди это в массе своей опытные: более 100 тысяч человек имеют стаж службы в муниципалитетах от 15 лет и выше, 63 тысячи человек прослужили от 10 до 15 лет. Еще 68 тысяч набрали на службе стаж от 5 до 10 лет.

По сути, это самые близкие к народу представители власти. Соответственно, и решают они житейские вопросы: ЖКХ, организация общественного транспорта, благоустройство городов и поселков и т. п. Но иногда и им приходится защищать свои социальные гарантии.

В данном случае в суд обратилась женщина - муниципальный служащий администрации Гайнского муниципального округа Пермского края. Кстати, любопытно, что, по данным Росстата, 77,1 процента муниципальных служащих - это представительницы прекрасного пола.

"Из материалов дела следует, что административный истец с ноября 2003 года работала в администрации Гайнского муниципального района, с 11 марта 2020 года продолжила работу в администрации Гайнского муниципального округа. В соответствии с действующим на тот момент законодательством в 2007 году ей была установлена надбавка за выслугу лет свыше 15 лет в размере 40 процентов должностного оклада", - рассказывают в апелляционном суде.

Однако в феврале 2020 года местные депутаты приняли новое положение о денежном содержании муниципальных служащих, которым надбавка за выслугу лет была изменена на 30 процентов. Женщина-чиновник посчитала, что тем самым не просто нанесен удар по ее семейному бюджету, но нарушены ее права.

Люди в мантиях, изучив дело, согласились со столоначальницей. Спорный пункт признан недействующим.