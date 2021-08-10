В аэропорту Казани появились капсулы для сна пассажиров

Необычная мини-гостиница открылась сегодня в терминале аэропорта Казани. Капсульный отель представляет собой индивидуальные спальные места, оборудованные всем необходимым для отдыха. Чтобы пассажир мог выспаться в аэропорту, он может забронировать капсулу за 100 рублей в час.

Таким образом, путешественник за полноценный сон заплатит меньше, чем стоит средний казанский хостел. Плюс отсюда нужно вычесть расходы, которые он потратит на дорогу до города и обратно.

К услугам посетителя предлагается одноразовое постельное белье, камеры хранения, ростовое зеркало, зарядную станцию для гаджетов, климат-контроль и душ. При этом, ребенка до 6 лет можно положить с собой абсолютно бесплатно, если же дитя старше, то нужно покупать отдельное место.

Несмотря на то, что капсулы расположены в аэропорту, владельцы необычного отеля обещают внутри капсулы тишину и уединенность.