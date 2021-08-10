В ННГУ реакцию организма на недосып изучили на мышах разных возрастов

Нарушение сна по-разному влияет на поведение грызунов разных возрастов и работу их головного мозга. Ученые из Университета Лобачевского выяснили это во время изучения жизни двадцати лабораторных мышей. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Директор Института биологии и биомедицины ННГУ Мария Ведунова с коллегами установили, что в результате хронической бессонницы мыши стали больше есть, причем молодые мыши худели, а взрослые - толстели. Было замечено, что недосып делает молодых грызунов более активными и склонными лучше запоминать новую информацию. И наоборот - у взрослых мышей ухудшалась память и движения становились более хаотичными, что, вероятно, связано со снижением способности их нервных клеток образовывать новые связи друг с другом.

По мнению Ведуновой, если перенести данные экспериментов на людей, то это объясняет нашу способность в молодости не спать ночами, в то время как для пожилых людей полноценный сон становится жизненно необходимым.

В следующем проекте нижегородские ученые будут изучать, как угнетение сна у мышей с болезнью Альцгеймера влияет на их деятельность.