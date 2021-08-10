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10.08.2021 13:58

В Перми приняли первую отремонтированную по нацпроекту улицу в этом году

В Перми приняли первую отремонтированную по нацпроекту улицу в этом году
Текст: Александр Шестаков (Пермь)
Участок улицы Панфилова - это первый из 18 объектов, который отремонтировали по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в 2021 году. Мэр Перми Алексей Дёмкин сообщил, что участие в комиссионном обследовании приняли также представители общественности.
Фото: Администрация Перми
Фото: Администрация Перми

В этом году во всех районах Перми по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" обновляют 18 объектов. Кроме того, в 2021 году начались работы на объектах, ремонт которых был запланирован на 2022 год. Это участки улиц Коминтерна, Клименко и Генерала Черняховского. Пермь является активным участником национального проекта с 2017 года. За это время доля дорог в нормативном состоянии увеличилась с 50 до 70 процентов, ликвидировано более 160 очагов аварийности.

По нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в этом году обновили улицу Генерала Панфилова на участке от улицы Ласьвинская до разворотного кольца.

Комиссия из представителей администрации города и района, депутатского корпуса, министерства транспорта Пермского края, краевой Общественной палаты, территориального общественного самоуправления, жителей вышла на место и провела приемку объекта.

- Реализация нацпроекта позволяет нам укреплять дорожный каркас города. Улица Генерала Панфилова - один из самых крупных объектов этого года, протяженность участка 1,7 километра. Комиссия проверила качество ремонта, есть ряд небольших замечаний. Подрядчик должен их устранить. После сдачи дороги подрядчик в течение четырех лет будет нести гарантийные обязательства. В высокой степени готовности еще ряд объектов, например, участки улиц Баумана, Братьев Игнатовых, Веденеева. Основной объем ремонтных работ должен быть выполнен к началу сентября, затем останется провести приемку, - написал в своем инстаграме глава Перми Алексей Дёмкин.

На участке улицы Генерала Панфилова от улицы Ласьвинской до разворотного кольца установлен новый бортовой камень, обустроены тротуары, перенесены опоры освещения.

Подрядная организация завершила устройство асфальтобетонного покрытия на проезжей части и в заездных карманах, восстановила газонную часть, положила плитку вдоль бортового камня, установила дорожные знаки, пешеходные ограждения, нанесла разметку. В итоге жители получили отремонтированную проезжую часть площадью 16 140 квадратных метров и благоустроенные тротуары.

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