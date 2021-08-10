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Рубрика: Власть

В Пермском крае создадут "Цифровую долину"

Текст: Инесса Суворова (Пермь)
В Пермском крае появится своя "Цифровая долина". Об этом стало известно после рабочего совещания при губернаторе региона с участием члена совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации РФ Антона Немкина.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Прикамье для такого проекта выбрано не случайно. Сегодня в крае идет постоянная работа по увеличению доли IT-сектора в экономике. Работают два технопарка, более 30 пермских компаний являются резидентами Сколково, активно развиваются цифровые проекты в разных сферах - социальной, медицине, промышленности.

Фото: iStock
В России появится еще одна особая экономическая зона

Специалисты проекта "Цифровой долины" проанализировали инвестиционную привлекательность региона. Потенциальный объем федеральных инвестиций в краевые проекты может превысить 10 миллиардов рублей.

Первое направление в рамках проекта, реализация которого уже началась - это развитие IT-компетенций населения и популяризация цифровизации. По словам автора проекта негосударственного проектного офиса по развитию IT-решений Антона Немкина, за последние два месяца были проведены образовательные программы для талантливых школьников, встречи с учителями, молодыми учеными, журналистами. В них приняли участие более пяти тысяч человек.

- Ключевая цель "Цифровой долины Прикамья" - содействовать IT-трансформации ключевых отраслей экономики, социальной сферы, государственного управления региона в целях достижения их "цифровой зрелости", - сказал он.

Еще одним направлением работы экспертов Долины станет разработка предложений по совершенствованию законодательного регулирования в сфере цифровой экономики - как на региональном, так и на федеральном уровне - а также представление Пермского края на площадках федеральных органов власти и ключевых центров компетенций.

Как отметил заместитель председателя краевого правительства Алексей Черников, в середине августа на Координационном совете по развитию цифровой экономики Пермского края предстоит утвердить стратегию цифровой трансформации региона по 18 отраслям экономики. В правительстве рассчитывают на участие специалистов Цифровой долины Прикамья в качестве экспертов.

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