В Самаре врач назвал новые симптомы COVID-19

Глава информцентра оперштаба Самарской области Николай Ренц назвал новые отличительные симптомы коронавируса.

Он отметил, что медики в "красной зоне" и в поликлиниках отмечают, что заболевание стало развиваться стремительно.

- Если ранее первые симптомы после заражения появлялись через 4-10 дней, то теперь инкубационный период составляет два-три дня. Второй новый признак - кашель есть не всегда. Больше пациенты сталкиваются с температурой и расстройством кишечника. И третий тревожный фактор - дети, подростки стали болеть больше и с осложнениями. Таковы особенности "дельта" штамма новой коронавирусной инфекции.

Отметим, "дельта" штамм был впервые обнаружен и описан в Индии. Он характеризуется стремительным распространением.

В Самарской области ежедневно фиксируют больше 465 новых больных коронавирусом. По этому показателю регион вышел в лидеры анти-рейтинга. В регионе 3806 коек для таких больных в 21 учреждении, свободно только 10 процентов.