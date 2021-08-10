Верховный суд объяснил, как отвечает нотариус за ошибку в доверенности

Важное разъяснение сделал Верховный суд, когда пересмотрел спор гражданина и нотариуса, который своей подписью фактически "узаконил" обман этого человека. Главное в этом интересном решении - объяснение, во что обойдется нотариусу невнимательность к предъявляемым документам.

Схема обмана нашего героя была просто классическая. Пока человек несколько лет лежал в больнице, кто-то из тех людей, кто знал о его собственности, показав поддельный паспорт этого человека, получил доверенность на распоряжение его ценными бумагами. Потом, уже получив акции, их неизвестные выгодно продали некоему кипрскому офшору. Офшор же, в свою очередь, продал акции на бирже. Когда афера вскрылась, встал вопрос - кто в таком случае должен возместить пострадавшему понесенный ущерб?

Местные суды пришли к выводу, что отвечать за случившееся придется нотариусу, вся ошибка которой была в том, что она не проверила подлинность паспорта липового собственника акций.

Оговоримся сразу - сегодня нотариусы проверяют подлинность удостоверений личности своих клиентов через Единую информационную систему нотариата. Им в помощь - база недействительных российских паспортов. Ее ведет полиция. Но такие технологии нотариусы используют всего несколько последних лет.

А наша история началась в середине девяностых годов, когда житель Уфы купил несколько сот акций нефтяной компании и каждый год получал от них определенный доход. А летом 2009 года попал в местную психиатрическую больницу. Лечение в ней для этого человека растянулось почти на пять лет. Когда человек выздоровел, то отправился получить накопившийся за несколько лет и солидный, по его расчетам, доход. Но в местном филиале организации, которая ведет реестр акционеров нефтяной компании, его огорошили, заявив, что никаких ценных бумаг за ним не числится.

Выяснилось следующее. Еще в 2013 году он сам якобы уполномочил некоего гражданина распоряжаться его акциями. Понятно, что такого не было. Доверенность об этом удостоверила петербургская дама-нотариус, которая временно исполняла обязанности своей коллеги. Так, по этой доверенности от имени нашего героя фальшивый уполномоченный продал все его ценные бумаги кипрскому офшору, а тот потом перепродал их на Московской бирже.

Пришлось просить суд о помощи, и этот труд взяла на себя опекунша нашего героя, так как его болезнь вернулась. Вот что всплыло в суде. Оказалось, что к петербургскому нотариусу пришел некий мужчина. У него на руках был поддельный паспорт хозяина акций. Выяснилось, что документа с такими данными не существует. Да и подпись в этом ненастоящем паспорте не была похожа на настоящую подпись потерпевшего.

В законе сказано, что нотариус несет ответственность за ущерб, причиненный тем, кто его замещал

Дело рассматривал Верховный суд Башкортостана. Он виновником случившегося назвал нотариуса, которая не разглядела подлога. А липовую доверенность суд признал недействительной. Суд решил, что платить должна именно та нотариус, которую замещала коллега, общавшаяся с аферистом. С нее суд и взыскал почти 480 тысяч рублей неполученных дивидендов. Кстати, суд подчеркнул, что она имеет право взыскать эти деньги с нотариуса, которая вместо нее визировала сделку. Суд аргументировал такое решение статьей 21 Основ законодательства о нотариате. В ней сказано, что именно нотариус несет ответственность за ущерб, который причинил тот, кто его временно замещал.

После этого опекун решила взыскать с нотариуса еще и стоимость украденных ценных бумаг и часть недополученной выгоды - в общей сложности 2,2 миллиона рублей. Местные суды с требованием согласились. А когда обиженная нотариус попробовала оспорить это решение в Верховном суде, то не нашла понимания. Верховный суд РФ полностью поддержал коллег и подчеркнул, что нотариус или замещающий его сотрудник обязаны убедиться в подлинности документа, удостоверяющего личность. Законом не закреплено, как именно это должно происходить, поэтому нотариус в этом вопросе действуют по своему усмотрению, сказали судьи Верховного суда. Юристы подчеркивают - доказывать вину нотариуса необходимо, если от вашего имени по нотариально заверенной доверенности кто-то произвел некие действия, о которых человек не знал. Важно в подобных случаях подтвердить, где на самом деле находился во время выдачи доверенности гражданин, от чьего имени выдана бумага.