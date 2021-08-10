Омич утонул при попытке переплыть Иртыш на спор

Омская полиция начала проверку по факту несчастного случая на воде в Большереченском районе.

По данным полиции, трое жителей села прогуливались вдоль берега Иртыша. Один из них предложил товарищам переплыть реку на спор, однако они отказались участвовать в соревнованиях. Тогда 26-летний сельчанин решил добраться до другого берега самостоятельно.

- Проплыв буквально около 100 метров, он скрылся под водой на глазах своих приятелей, - сообщает УМВД России по Омской области.

Тело утонувшего до сих пор не нашли, поисковые мероприятия продолжаются.