Под Красноярском младенец пострадал во время погони ГИБДД за его отцом

В поселке Усть-Мана в Красноярском крае годовалый ребенок получил травму в ДТП. Автомобиль, в котором находился мальчик, перевернулся, когда нетрезвый водитель пытался скрыться от сотрудников Госавтоинспекции, рассказали в пресс-службе управления МВД по региону.

Водитель Peugeot проигнорировал требование полицейских остановиться и увеличил скорость, однако во время погони не справился с управлением. В результате автомобиль перевернулся, пояснили в ГИБДД. Годовалый мальчик, находившийся в салоне и пристегнутый с помощью детского удерживающего устройства, получил легкие травмы. Полицейские передали малыша медработникам. Его отец - виновник аварии - пояснил правоохранителям, что сел за руль, желая поездкой успокоить расплакавшегося малыша.

Освидетельствование показало, что водитель нетрезв. Составлен административный материал. Нарушителю грозит штраф (30 тысяч рублей) и лишение прав управления транспортом на два года. Кроме того, инцидент рассмотрит комиссия по делам несовершеннолетних.