Сибирячку осудили за продажу детей в сексуальное рабство

В Красноярском крае суд вынес приговор женщине, продававшей своих детей знакомому для удовлетворения его сексуальных потребностей. Оглашены также приговоры мужчинам, обвиненным в преступлениях против половой неприкосновенности детей. Об этом информирует на своей странице "ВКонтакте" региональное управление Следственного комитета РФ.

В 2018 году жительница города Ужура неоднократно продавала своих детей трех и пяти лет в сексуальное рабство знакомому. Он платил тысячу рублей и удовлетворял свои прихоти. Одного ребенка извращенец привез к приятелям, и те надругались над малышом.

Судебная психолого-психиатрическая экспертиза выявила у одного из мужчин расстройство психики. По решению суда его направят на принудительное лечение. Еще один подсудимый получил 23 года лишения свободы. Третий приговорен к 12,5 года.

Вердикт в отношении матери пострадавших - 17 лет колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу, уточнили в СК.