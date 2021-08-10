Сибирские ученые создали пленку для защиты гаджета от кражи данных

Сотрудники Сибирского федерального университета и Красноярского центра СО РАН придумали, как защитить современные электронные устройства от кражи информации. Ученые создали прозрачную и гибкую экранирующую пленку, причем использовали для этого всем известный упаковочный полимер (его еще называют ПЭТ), из которого делают обычные пластиковые бутылки.

Изобретение сибирских специалистов представляет собой сетку с использованием меди и серебра (а также серебра-никеля) на гибкой основе из упомянутого полимера. Ноу-хау эффективно экранирует, защищая электронное устройство от помех и кражи данных. Компактность позволяет переносить конструкции из нового материала и, например, ограждать ими источник ненужного сигнала или, наоборот, изолировать какое-либо устройство от воздействия внешнего фона.

Изобретение сибирских ученых Сибири продолжает работу, которая длится уже более пяти лет. "Мы добиваемся создания новых материалов, которые помогут максимально эффективно экранировать электромагнитные волны", - цитирует доцента СФУ Антон Воронина пресс-служба университета.