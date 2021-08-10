Уникальное производство в партнерстве с природой

Председатель совета директоров ОАО "Кучуксульфат" Василий Гамаюнов о развитии единственного в стране производителя природного сульфата натрия

Химический комплекс России последние годы демонстрирует устойчивый рост как в производстве, так и по показателям экспорта продукции. Даже пандемия не мешает химикам улучшать результаты. В одном только Алтайском крае по итогам 2020 года предприятия выручили 39 млрд рублей, а индекс промышленного производства превысил цифру за предыдущий год. Свой весомый вклад в общий пирог вносит и расположенное в регионе ОАО "Кучуксульфат" - производитель природного сульфата натрия, применяемого в бытовой химии, фармацевтике и косметологии, а также в стекольной и целлюлозно-бумажной промышленности. Доля экспорта в отгрузке предприятия составляет без малого 40 процентов. Продукцию комбината закупают такие мультинациональные компании, как Henkel, Procter&Gamble, Unilever. С 2019 года совет директоров компании возглавляет Василий Гамаюнов, чья деятельность вот уже более 20 лет неразрывно связана с комбинатом. Глава "Кучуксульфата" рассказал о том, как развивается предприятие, производственная мощность которого достигает 800 тыс. тонн в год, а выручка за 2020 год составила около 6 млрд рублей, и как реализуется социальная политика компании.

Продукция вашего предприятия имеет природное происхождение. В чем ее особенности и насколько конкурентный в целом рынок сульфата натрия?

Василий Гамаюнов: Наша компания занимается разработкой уникального месторождения минеральных солей - озера Кучук, об особенных свойствах которого впервые стало известно еще во второй половине ХVIII века. Это бессточное горько-соленое озеро, в котором минеральные соли содержатся в рапе и донных отложениях, представленных мирабилитом - десятиводным кристаллогидратом сульфата натрия. Добыча ведется геотехнологическим способом, мирабилит извлекается из донных отложений природным растворением минерала в рапе с последующей его кристаллизацией в садочном бассейне. Полученный садочный мирабилит затем подвергают заводской переработке. Мирабилит не является конечным продуктом, представляющим интерес для промышленности, а с учетом его физико-химических свойств экономическая целесообразность переработки существует только в непосредственной близости от места добычи. Процесс переработки сырья в товарный сульфат натрия является сложным, многостадийным технологическим переделом. Этот процесс также является очень энергозатратным и материалоемким, что, в свою очередь, влечет значительные финансовые затраты на текущую производственную деятельность.

Использование природного сырья создает и определенные сложности, связанные с климатическими особенностями нашего региона. Под воздействием резко континентального климата в озере происходят циклические процессы, которые оказывают существенное влияние на продуктивность месторождения и организацию технологического процесса. Однако уже имеющийся опыт, а также научное сопровождение процессов - в разное время предприятию помогали ведущие НИИ страны, сегодня изучением месторождения занимается АО "ЦНИИгеолнеруд" - позволяет нам успешно преодолевать многие сложности.

На сегодняшний день крупнейшим производителем природного сульфата натрия в мире с производственной мощностью порядка 14 млн тонн в год является Китай. В меньших объемах производят минеральный продукт Испания и Турция. Наша компания - единственный в России производитель природного сульфата натрия. При этом на внутрироссийском рынке присутствует несколько серьезных производителей синтетического сульфата натрия, что создает весьма высокую конкуренцию.

Комбинат работает с 1960 года. Что помогает успешному развитию "Кучуксульфата"?

Василий Гамаюнов: Предприятие с 1999 года реализует масштабную инвестиционную программу: к моменту консолидации актива на производственной площадке накопился ряд проблем, требовавших незамедлительного решения. Ее результат - практически новый завод с увеличенной почти вдвое производственной мощностью по товарному сульфату натрия. Если в момент начала программы проектная мощность предприятия составляла 427 тыс. тонн (фактически производилось 115 тыс. тонн), то на сегодняшний день достигнута производственная мощность 800 тыс. тонн. Следует отметить, что достигнутая производительность изначально являлась конечным ориентиром инвестиционных преобразований. По той простой причине, что именно этим количеством конечной продукции лимитируются научно обоснованные возможности сырьевой базы.

Преобразованию, модернизации подверглись практически все производственные подразделения. Была проведена замена основного оборудования, изготовленного из нержавеющей стали, на титановое, что значительно увеличило как его производительность, так и долговечность. Построено новое технологическое отделение по очистке производственных растворов: в результате получили продукт гарантированно высокого качества. Проведены замена парка добычной техники и реконструкция сети гидротехнических сооружений. Построены новые собственные подъездные железнодорожные пути.

В этом году заканчиваем строительство нового котельного цеха. В проект уже инвестировали порядка 4 млрд рублей. Примерно в эту же сумму обойдутся работы по модернизации градирни и турбинного зала ТЭЦ. Всего на сегодняшний день совокупные инвестиции в модернизацию, трансформацию производственной площадки уже составили порядка 14 млрд рублей. Наша основная инвестиционная цель - создать производственный потенциал, который позволит обеспечивать потребности наших партнеров, выпуская при этом продукцию гарантированно высокого качества.

В связи с природным происхождением производимого сульфата натрия какие природоохранные мероприятия проводит "Кучуксульфат"?

Василий Гамаюнов: Применяемый геотехнологический способ добычи мирабилита позволяет вести работы на объекте практически без технических средств и без серьезного вмешательства в экосистему. Кроме того, высокая минерализация озера (в летний период сумма солей достигает 30%) является неблагоприятной средой для обитания рыб и растений. Единственным "жителем" озера Кучук является рачок артемии, численность которого подвержена цикличности. С учетом того, что закачка рапы для технологических нужд начинается в период наивысшей минерализации озера и совпадает с окончанием вегетационного периода развития рачка артемии (он впадает к этому моменту в анабиоз), то и негативное влияние технологических процессов на популяцию сведено к минимуму. С целью поддержания комфортных условий для воспроизводства рачка артемии в озеро ежегодно подается порядка 5 млн м[3] пресной воды. На протяжении длительного времени мониторингом популяции рачка артемии занимался ФГБНУ "Госрыбцентр", сейчас эти функции выполняет Алтайский филиал ФГБНУ "ВНИРО" ("АлтайНИРО"). Работа осуществляется в рамках государственного мониторинга гипергалинных водоемов Алтайского края с предоставлением отчета Росрыболовству.

Добавлю также, что на предприятии действует программа экологического мониторинга водной и воздушной сред, которую осуществляет лаборатория, аккредитованная в системе Росаккредитации.

Всего совокупные инвестиции в модернизацию, трансформацию производственной площадки уже составили порядка 14 млрд рублей

Вопрос экологии для нас один из приоритетных - "Кучуксульфат" расположен в непосредственной близости как от рабочего поселка Степное Озеро, так и от рабочего поселка Благовещенка, где проживают работники комбината и их семьи. Внедренная система очистки сточных вод позволяет довести параметры до требований к объектам рыбохозяйственного значения, а они даже жестче, чем для питьевой воды. Инвестиции в данную систему в целом составили порядка 80 млн рублей. Технические характеристики нового котельного цеха, о котором я уже упомянул, определяются более экологичными параметрами по выбросам и сбросам. Большое внимание уделяется пылеподавлению в садочном бассейне - на эти мероприятия предприятие ежегодно тратит порядка 20 млн рублей.

Контроль за соблюдением требований экологического законодательства осуществляет Южно-Сибирское управление Росприроднадзора, а производственная деятельность, связанная с добычей и переработкой минерального сырья, ежегодно контролируется Сибирским управлением Ростехнадзора.

Хочу заметить, что предприятие работает по неизменной технологии на протяжении десятилетий, при этом никаких серьезных претензий к нам не было, но начиная с 2018 года в работе надзорных органов произошли изменения - были проведены 94 административные проверки десятью различными государственными органами. Только в 2020 году в адрес предприятия направлено порядка 300 запросов. Однако на сегодняшний день большинство претензий к компании сняты, а оставшиеся решаются в конструктивном ключе, с привлечением экспертного сообщества.

На предприятии трудятся свыше 1200 человек. Известно, что на протяжении всего времени существования "Кучуксульфата", еще с 60-х годов прошлого века, в компании действуют программы социальной поддержки работников. Расскажите о них подробнее.

Василий Гамаюнов: Если точнее, на комбинате работает 1251 человек. С уверенностью могу сказать, что на сегодня социальный пакет для работников нашего предприятия как и в целом проводимая компанией кадровая политика - одни из лучших в регионе.

В программу социальной поддержки работников мы взяли практически все лучшее из советской истории предприятия и добавили лучшие практики сегодняшнего дня, объединив все это в коллективном договоре. Документ заключается на каждые три года и содержит в себе 19 приложений. Основополагающим в нем является обеспечение справедливой заработной платы и ее ежегодная индексация с учетом инфляции. Среднемесячная зарплата наших работников составляет 53,9 тыс. рублей. Руководство компании строго следит за тем, чтобы уровень минимальной заработной платы производственного персонала был не ниже средней по Алтайскому краю, а это 29,9 тыс. рублей.

Также коллективный договор включает в себя такие меры социальной поддержки, как материальная помощь работникам и пенсионерам завода, пособие при вступлении в брак и рождении ребенка, добровольное медицинское страхование, реабилитационно-восстановительное лечение, обеспечение путевками в детские лагеря отдыха, ссуды на приобретение и строительство жилья, проведение спортивно-оздоровительных мероприятий и т.д. Общий объем финансирования в этом году составит 15 млн рублей.

"Кучуксульфат" - градообразующее предприятие. В этом контексте как реализуется социальная политика предприятия?

Василий Гамаюнов: Данный статус действительно ко многому обязывает. При этом мы не ограничиваемся только поддержкой рабочего поселка Степное Озеро, где расположено производство, а наша социальная политика не имеет четкого разграничения на внешнюю и внутреннюю. Ежегодно администрация ОАО "Кучуксульфат" работает над увеличением выделяемых средств. Например, в 2020 году на нужды населенных пунктов было выделено 56,6 млн рублей, в текущем запланировано 67,5 млн рублей. И это без учета финансирования отдельных проектов, таких как проведение ремонтных работ на социальных объектах, закупка медицинского или школьного оборудования и т.д.

Приоритетными направлениями являются проекты, направленные на улучшение, модернизацию и благоустройство объектов инфраструктуры, оказание спонсорской помощи бюджетным учреждениям образования и здравоохранения, а также помощи детям и малоимущим семьям, гражданам, оказавшимся в сложных жизненных ситуациях. Финансирование программ, многие из которых осуществляются в партнерстве с поселковыми администрациями, ведется через благотворительные фонды: районный - "Развитие" (одним из учредителей которого является "Кучуксульфат"), заводской - "Забота" и "Программа социального развития поселка".

Большое внимание "Кучуксульфат" уделяет подрастающему поколению, ежегодно выделяя средства на покупку школьной формы и канцелярских принадлежностей, ремонт и замену оборудования и оргтехники в Степноозерской средней школе. Под нашим патронажем находится местный боксерский клуб "Динамо". Помогаем Благовещенской центральной районной больнице, около 10 млн рублей вложили в реконструкцию родильного и хирургического отделений. При нашем активном участии был создан рекреационно-туристический комплекс "Кучук - Алтай", затраты на строительство которого составили порядка 93 млн рублей. Около 30 млн рублей перечислили на строительство поселкового храма - это первое капитальное церковное сооружение в Степном Озере.

Занимаясь вопросами социальной направленности, мы ставим цель - создать наиболее благоприятные условия для жизни и труда коллектива предприятия, их семей и всех жителей поселка Степное Озеро и Благовещенского района. Поэтому социальная политика для нас - неотъемлемая часть стратегии развития компании.