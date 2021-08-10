Новости

Мишустин направил 127,6 млн рублей на обеспечение бригад для лечения пациентов с COVID-19 10:44
США испытали новые ракеты для ЗРК Patriot 10:40
СМИ: Месси прилетит во вторник в Париж 10:37
Москвичей ожидает самый яркий звездопад лета 10:25
Все допинг-пробы российских спортсменов на Олимпиаде оказались отрицательными 10:20
В России внедрят "карту спасения" для автомобилей 10:20
Работодатели рассказали, как относятся к часто болеющим работникам 10:09
В Москве обновили 80% трамваев 10:07
В Московском зоопарке впервые за три года родился теленок овцебыка 09:55
Беспилотник для мониторинга радиоактивного заражения разработали в РФ 09:52
Литва лишит непривитых пособия по безработице 09:50
Шестнадцатилетняя девушка разбилась насмерть на машине в Новой Москве 09:41
В Кемерове суд по "Зимней вишне" перенесли из-за коронавируса в СИЗО 09:39
В Роскачестве рассказали, чего нельзя делать с зависшим компьютером 09:37
Генерал ВСУ: Зеленский боится встречи с Путиным 09:34
В Краснодарском крае из-за аварии задержали 11 пассажирских поездов 09:15
В сибирских аэропортах задержали десятки авиарейсов 09:12
В Австралии назвали вакцину "Спутник V" лучшей, но политизированной 09:07
СМИ: "Барселона" сделала еще одно предложение Лионелю Месси 08:57
На Урале 16-летний юноша спас троих детей из горящего дома 08:41
Учения России, Таджикистана и Узбекистана у афганской границы завершены 08:15
Дома в пострадавшем от пожара якутском селе восстановят к октябрю 08:08
Россияне назвали лучшие места для событийного туризма 07:35
Депутат предложил ввести скидку на транспортный налог за безопасное вождение 07:28
Эндокринолог рассказала, как ее пациент сбросил 100 кг без спортзала 07:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Премьеры недели по ТВ и в Сети с 9 по 15 августа
Премьеры недели по ТВ и в Сети с 9 по 15 августа
10 августа - пресс-конференция, посвященная МСБ и российскому рынку ВЭД
10 августа - пресс-конференция, посвященная МСБ и российскому рынку ВЭД
Кто сможет выйти на пенсию во второй половине 2021 года
Кто сможет выйти на пенсию во второй половине 2021 года
10.08.2021 09:39
Рубрика: Происшествия

В Кемерове суд по "Зимней вишне" перенесли из-за коронавируса в СИЗО

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)

Следственный изолятор в Кемерове временно закрыт на карантин из-за коронавирусной инфекции.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Один россиянин заразил коронавирусом полторы тысячи человек

Как рассказали "РГ" в пресс-службе ГУФСИН по Кузбассу, решение о введении ограничений в СИЗО-1 областного центра приняли еще две недели назад - из-за единичных случаев COVID-19 у граждан, заключенных под стражу (в изоляторе сейчас содержится около шестисот человек). В связи с этим были приостановлены перемещения подозреваемых и обвиняемых на судебные заседания и следственные действия.

Так, во вторник, 10 августа, планировались слушания в Заводском райсуде, на которых должна была выступить с последним словом одна из обвиняемых по делу о трагедии в ТРЦ "Зимняя вишня". Но слушания пришлось отложить.

- В настоящее время проводятся контрольные анализы, по их результатам будет рассмотрен вопрос о снятии карантина, - пояснили в пресс-службе областного ГУФСИН.

За прошедшие сутки в регионе, по данным оперативного штаба, выявлено 193 случая коронавирусной инфекции. Больше всего новых заболевших - в Кемерове и Новокузнецке, 37 и 35 человек соответственно. Пять пациентов, среди которых подросток 2005 года рождения, скончались. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 48048 заболевших, 1029 человек умерли.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Происшествия Правосудие Следствие Общество Здоровье Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Кемерово Суд по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Посольство РФ: Военные США находятся в Сирии незаконно
Учения России, Таджикистана и Узбекистана у афганской границы завершены
МИД: Россия запретила въезд ряду британских подданных
Путин дал поручения по борьбе с пожарами, ситуации с коронавирусом и ценами на продукты. Главное
Инфекционист назвал симптомы постковидного синдрома
Верховный суд уточнил, как должно изыматься единственное жилье у должника
Новые уловки мошенников: гражданам без их ведома переводят микрозаймы