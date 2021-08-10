В Кемерове суд по "Зимней вишне" перенесли из-за коронавируса в СИЗО

Следственный изолятор в Кемерове временно закрыт на карантин из-за коронавирусной инфекции.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе ГУФСИН по Кузбассу, решение о введении ограничений в СИЗО-1 областного центра приняли еще две недели назад - из-за единичных случаев COVID-19 у граждан, заключенных под стражу (в изоляторе сейчас содержится около шестисот человек). В связи с этим были приостановлены перемещения подозреваемых и обвиняемых на судебные заседания и следственные действия.

Так, во вторник, 10 августа, планировались слушания в Заводском райсуде, на которых должна была выступить с последним словом одна из обвиняемых по делу о трагедии в ТРЦ "Зимняя вишня". Но слушания пришлось отложить.

- В настоящее время проводятся контрольные анализы, по их результатам будет рассмотрен вопрос о снятии карантина, - пояснили в пресс-службе областного ГУФСИН.

За прошедшие сутки в регионе, по данным оперативного штаба, выявлено 193 случая коронавирусной инфекции. Больше всего новых заболевших - в Кемерове и Новокузнецке, 37 и 35 человек соответственно. Пять пациентов, среди которых подросток 2005 года рождения, скончались. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 48048 заболевших, 1029 человек умерли.