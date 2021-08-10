В Томске спасли пациентку со злокачественной опухолью в глазнице

Томские онкологи прооперировали пенсионерку с быстрорастущим злокачественным новообразованием в окологлазничной впадине.

За помощью к медикам обратилась 82-летняя жительница одного из сел Томской области. У пожилой женщины появилась опухоль рядом с глазом. Она быстро росла и за три месяца достигла размера в 5 сантиметров. Исследования показали, что новообразование является злокачественным.

- Так как опухоль располагалась в окологлазничной впадине, было принято решение провести операцию, в которой приняли участие хирург-онколог и пластический хирург, - сообщает главный врач Томского областного онкологического диспансера Максим Грищенко.

Врачам удалось полностью сохранить зрение пожилой пациентке. Она чувствует себя удовлетворительно и готовится к выписке из стационара.